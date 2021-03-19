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https://uz.sputniknews.ru/20210319/khabib-nurmagomedov-ushel-na-pensiyu-17847247.html
Хабиб Нурмагомедов ушел на пенсию
Хабиб Нурмагомедов ушел на пенсию
Дэйна Уайт подтвердил уход на пенсию Нурмагомедова, который в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T11:59+0500
2021-03-19T11:59+0500
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спорт
боец
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спорт
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру, об этом написал на своей страничке в Twitter глава организации Дэйна Уайт."Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", — написал он в Twitter.Напомним, Хабиб Нурмагомедов еще 24 октября объявил об окончании карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи.На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.Также спортсмен говорил, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
/20201119/Nurmagomedov-rasskazal-chem-zaymetsya-posle-zaversheniya-karery-15441927.html
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боец, хабиб нурмагомедов, спорт
Хабиб Нурмагомедов ушел на пенсию 11:59 19.03.2021 (обновлено: 12:39 19.03.2021)
Дэйна Уайт подтвердил уход на пенсию Нурмагомедова, который в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik.
Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру, об этом написал на своей страничке в
Twitter
глава организации Дэйна Уайт.
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", — написал он в Twitter.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов еще 24 октября объявил об окончании карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи.
На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.
Также спортсмен говорил, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.