https://uz.sputniknews.ru/20210319/konkurent-clubhouse-v-telegram-stali-dostupny-golosovye-chaty-17857618.html

Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты

Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты

После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T19:24+0500

2021-03-19T19:24+0500

2021-03-19T19:24+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сегодня вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse, сообщает пресс-служба.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.Если слушателю есть, что сказать, он может поднять руку и с согласия администраторов чата стать спикером. Для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.Напомним, в прошлом году Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера Telegram. Тогда он связал монетизацию с ростом числа пользователей, потому что "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик".

/20201223/Pavel-Durov-obyavil-o-monetizatsii-Telegram-15659770.html

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павел дуров, telegram, мессенджер