Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сегодня вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse, сообщает пресс-служба.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.Если слушателю есть, что сказать, он может поднять руку и с согласия администраторов чата стать спикером. Для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.Напомним, в прошлом году Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера Telegram. Тогда он связал монетизацию с ростом числа пользователей, потому что "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик".
После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik.Сегодня вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse, сообщает пресс-служба.
Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.
"После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции. При этом участники могут узнать, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием", - говорится в сообщении.
Если слушателю есть, что сказать, он может поднять руку и с согласия администраторов чата стать спикером.
Для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.