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Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты
Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты
После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T19:24+0500
2021-03-19T19:24+0500
в мире
павел дуров
telegram
мессенджер
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сегодня вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse, сообщает пресс-служба.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.Если слушателю есть, что сказать, он может поднять руку и с согласия администраторов чата стать спикером. Для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.Напомним, в прошлом году Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера Telegram. Тогда он связал монетизацию с ростом числа пользователей, потому что "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик".
/20201223/Pavel-Durov-obyavil-o-monetizatsii-Telegram-15659770.html
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павел дуров, telegram, мессенджер

Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты

19:24 19.03.2021
959
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Сегодня вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse, сообщает пресс-служба.
Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.
"После окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции. При этом участники могут узнать, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием", - говорится в сообщении.
Если слушателю есть, что сказать, он может поднять руку и с согласия администраторов чата стать спикером.
Для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.
Интернет-месседжер Telegram - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2020
В мире
Павел Дуров объявил о монетизации Telegram
23 Декабря 2020, 14:05
214
Напомним, в прошлом году Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера Telegram.
Тогда он связал монетизацию с ростом числа пользователей, потому что "чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик".
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