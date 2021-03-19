https://uz.sputniknews.ru/20210319/lavrov-na-zapade-poyavilsya-novyy-fenomen--frikovaya-diplomatiya-17855239.html

Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал

Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал

Фейковая или фриковая дипломатия — это новый феномен в арсенале западных лидеров, отметил глава российского МИД на заседании попечительского совета Фонда имени... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T17:04+0500

2021-03-19T17:04+0500

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мид рф

сергей лавров

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По словам министра, вести какой-либо диалог с Западом становится все труднее: альтернативных взглядов он не признает, а собственные обвинения совершенно не подкрепляет доказательствами.Одним из проявлений такой политики стали недавние заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Что еще сказал Лавров — смотрите в видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, мультимедиа, мид рф, сергей лавров