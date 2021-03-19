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Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал
Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал
Фейковая или фриковая дипломатия — это новый феномен в арсенале западных лидеров, отметил глава российского МИД на заседании попечительского совета Фонда имени... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T17:04+0500
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По словам министра, вести какой-либо диалог с Западом становится все труднее: альтернативных взглядов он не признает, а собственные обвинения совершенно не подкрепляет доказательствами.Одним из проявлений такой политики стали недавние заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Что еще сказал Лавров — смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, мид рф, сергей лавров

Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал

17:04 19.03.2021 (обновлено: 17:07 19.03.2021)
208
Фейковая или фриковая дипломатия — это новый феномен в арсенале западных лидеров, отметил глава российского МИД на заседании попечительского совета Фонда имени Горчакова в Москве.
По словам министра, вести какой-либо диалог с Западом становится все труднее: альтернативных взглядов он не признает, а собственные обвинения совершенно не подкрепляет доказательствами.
Одним из проявлений такой политики стали недавние заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
Что еще сказал Лавров — смотрите в видео.
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