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https://uz.sputniknews.ru/20210319/maski-vmesto-platkov-chto-proiskhodit-s-derevom-mechty-v-karakalpakstane-17853154.html
Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
Речь идет о пирамиде на Шилпик-кала. Раньше люди здесь оставляли платочки, в надежде, что загаданные мечты сбудутся. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T15:01+0500
2021-03-19T15:01+0500
2021-03-19T15:06+0500
общество
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Похоже, пандемия начала вносить свои коррективы и в привычки туристов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Речь идет о "дереве мечты" - геодезической пирамиде, расположенной на холме Шилпик-кала. Раньше гости оставляли здесь платочки и загадывали желания.Однако сейчас на "дереве" стали появляться разноцветные медицинские маски. По словам местных, туристы теперь загадывают одно желание — чтобы пандемия коронавируса скорее закончилась, и именно поэтому развешивают здесь медицинские маски.Маски признали экологической бомбой замедленного действия: они разлагаются 500 лет. Введение масочного режима из-за пандемии коронавируса уже сказалось на состоянии окружающей среды.
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Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане 15:01 19.03.2021 (обновлено: 15:06 19.03.2021)
Речь идет о пирамиде на Шилпик-кала. Раньше люди здесь оставляли платочки, в надежде, что загаданные мечты сбудутся.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Похоже, пандемия начала вносить свои коррективы и в привычки туристов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Речь идет о "дереве мечты" - геодезической пирамиде, расположенной на холме Шилпик-кала. Раньше гости оставляли здесь платочки и загадывали желания.
Однако сейчас на "дереве" стали появляться разноцветные медицинские маски.
По словам местных, туристы теперь загадывают одно желание — чтобы пандемия коронавируса скорее закончилась, и именно поэтому развешивают здесь медицинские маски.
Однако все это очень страшно для экологии. Специалисты утверждают, что использованные медицинские маски лучше утилизировать по правилам в специальные мусорные контейнеры.
Маски признали экологической бомбой замедленного действия: они разлагаются 500 лет. Введение масочного режима из-за пандемии коронавируса уже сказалось на состоянии окружающей среды.