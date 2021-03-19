Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос присутствия зрителей будет решаться во взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В новом формате было подготовлено и традиционное шествие "Бессмертного полка". Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Организаторы получили от участников акции более 2,8 млн анкет о родственниках, прошедших войну. Истории ветеранов попали в онлайн-шествие, трансляция которого была продемонстрирована на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос присутствия зрителей будет решаться во взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором"
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
В новом формате было подготовлено и традиционное шествие "Бессмертного полка". Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Организаторы получили от участников акции более 2,8 млн анкет о родственниках, прошедших войну. Истории ветеранов попали в онлайн-шествие, трансляция которого была продемонстрирована на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.