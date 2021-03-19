https://uz.sputniknews.ru/20210319/peskov-vopros-prisutstviya-zriteley-na-parade-pobedy-v-moskve-reshat-s-rospotrebnadzorom-17858524.html

Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором

Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T20:53+0500

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россия

торжества по случаю 75-летия великой победы

парад победы

красная площадь

москва

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос присутствия зрителей будет решаться во взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В новом формате было подготовлено и традиционное шествие "Бессмертного полка". Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Организаторы получили от участников акции более 2,8 млн анкет о родственниках, прошедших войну. Истории ветеранов попали в онлайн-шествие, трансляция которого была продемонстрирована на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.

/20200624/Samye-zrelischnye-momenty-yubileynogo-parada-Pobedy-v-Moskve--video-14408694.html

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торжества по случаю 75-летия великой победы, парад победы, красная площадь, москва