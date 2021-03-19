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Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором
Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T20:53+0500
2021-03-19T21:02+0500
россия
торжества по случаю 75-летия великой победы
парад победы
красная площадь
москва
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос присутствия зрителей будет решаться во взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА Новости. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В новом формате было подготовлено и традиционное шествие "Бессмертного полка". Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Организаторы получили от участников акции более 2,8 млн анкет о родственниках, прошедших войну. Истории ветеранов попали в онлайн-шествие, трансляция которого была продемонстрирована на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
/20200624/Samye-zrelischnye-momenty-yubileynogo-parada-Pobedy-v-Moskve--video-14408694.html
россия
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торжества по случаю 75-летия великой победы, парад победы, красная площадь, москва

Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором

20:53 19.03.2021 (обновлено: 21:02 19.03.2021)
1292
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в этом году состоится, однако вопрос присутствия зрителей будет решаться во взаимодействии с Роспотребнадзором, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Как прошел парад Победы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2020
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть прошла 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
В новом формате было подготовлено и традиционное шествие "Бессмертного полка". Акция собрала несколько миллионов заявок по всему миру. Организаторы получили от участников акции более 2,8 млн анкет о родственниках, прошедших войну. Истории ветеранов попали в онлайн-шествие, трансляция которого была продемонстрирована на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
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