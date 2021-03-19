https://uz.sputniknews.ru/20210319/polo--vpered-na-pakhtakore-soshlis-vsadniki-s-myachom-17858803.html

Поло – вперед: на "Пахтакоре" сошлись всадники с мячом

Поло – вперед: на "Пахтакоре" сошлись всадники с мячом

В Ташкенте состоялся первый турнир по конному поло, приуроченный к празднику Навруз. За кубок боролись четыре команды из разных регионов страны. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T22:46+0500

2021-03-19T22:46+0500

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Это пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в традициях есть немало соревнований на лошадях, похожих в чем-то на аристократическое поло. Теперь принято решение развивать и это направление, причем не только сами состязания, но и разведение подходящих для него лошадей карабаирской породы. О желании приобрести таких скакунов уже заявляют европейские заводчики и спортивные клубы.Первый глобальный турнир проходил на тренировочном поле стадиона "Пахтакор" 18-19 марта. В первый день прошли квалификационные поединки, а затем финальные матчи.В споре за бронзу успешнее оказались хозяева поля — представители команды "Universal Jumping" (Ташкент), а замыкает квартет участников РШВСМ по конному спорту при Национальной Гвардии Республики Узбекистан.Как проходили соревнования и какие перспективы у этого вида спорта в стране, смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, лошади, конный спорт, спорт, ташкент