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Поло – вперед: на "Пахтакоре" сошлись всадники с мячом
Поло – вперед: на "Пахтакоре" сошлись всадники с мячом
В Ташкенте состоялся первый турнир по конному поло, приуроченный к празднику Навруз. За кубок боролись четыре команды из разных регионов страны. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T22:46+0500
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Это пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в традициях есть немало соревнований на лошадях, похожих в чем-то на аристократическое поло. Теперь принято решение развивать и это направление, причем не только сами состязания, но и разведение подходящих для него лошадей карабаирской породы. О желании приобрести таких скакунов уже заявляют европейские заводчики и спортивные клубы.Первый глобальный турнир проходил на тренировочном поле стадиона "Пахтакор" 18-19 марта. В первый день прошли квалификационные поединки, а затем финальные матчи.В споре за бронзу успешнее оказались хозяева поля — представители команды "Universal Jumping" (Ташкент), а замыкает квартет участников РШВСМ по конному спорту при Национальной Гвардии Республики Узбекистан.Как проходили соревнования и какие перспективы у этого вида спорта в стране, смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, лошади, конный спорт, спорт, ташкент

Поло – вперед: на "Пахтакоре" сошлись всадники с мячом

22:46 19.03.2021
370
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В Ташкенте состоялся первый турнир по конному поло, приуроченный к празднику Навруз. За кубок боролись четыре команды из разных регионов страны.
Это пока диковинный вид спорта для Узбекистана, хотя в традициях есть немало соревнований на лошадях, похожих в чем-то на аристократическое поло. Теперь принято решение развивать и это направление, причем не только сами состязания, но и разведение подходящих для него лошадей карабаирской породы. О желании приобрести таких скакунов уже заявляют европейские заводчики и спортивные клубы.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТурнир по конному поло в Ташкенте
Турнир по конному поло в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Турнир по конному поло в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый глобальный турнир проходил на тренировочном поле стадиона "Пахтакор" 18-19 марта. В первый день прошли квалификационные поединки, а затем финальные матчи.
Перове место завоевали всадники из команды "‎Koç Construction" (Кашкадарья), разгромившие оппонентов из Бухары "NEST ONE" со счетом 5:1.
В споре за бронзу успешнее оказались хозяева поля — представители команды "Universal Jumping" (Ташкент), а замыкает квартет участников РШВСМ по конному спорту при Национальной Гвардии Республики Узбекистан.
Как проходили соревнования и какие перспективы у этого вида спорта в стране, смотрите в нашем видео.
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