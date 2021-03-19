https://uz.sputniknews.ru/20210319/premer-niderlandov-gotovitsya-pravit-vechno-liberaly-odobryayut-17844326.html

Премьер Нидерландов готовится править вечно. Либералы одобряют

Премьер Нидерландов готовится править вечно. Либералы одобряют

"Первое правило голландской политики — Рютте всегда побеждает", — так коротко прокомментировал итоги выборов в парламент Нидерландов политолог Александр... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T10:13+0500

2021-03-19T10:13+0500

2021-03-19T10:21+0500

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Народная партия за свободу и демократию (VVD) опять заняла первое место, и ее глава Марк Рютте в ближайшие дни начнет процесс формирования своей очередной, уже четвертой, коалиции. В случае успеха, в котором мало кто сомневается, он через год побьет абсолютный рекорд по сроку пребывания на посту премьер-министра Нидерландов, казавшийся еще недавно незыблемым (Рууд Любберс возглавлял правительство с 1982 по 1994 годы).Может, это кому-то покажется удивительным, но европейские либералы, постоянно озабоченные "несменяемостью власти" в России, выражают полное удовлетворение исходом голландских выборов, закрепивших правление "вечного" Рютте еще на четыре года. Оказывается, это вовсе и не проблема для демократии. Если побеждают сами либералы, разумеется.Вкратце резюмируя итог парламентской кампании в Нидерландах, можно назвать ее самой скучной за последние десятилетия, самой предсказуемой. В первом месте VVD изначально никто не сомневался, в отличие от выборов-2017, когда в опросах до последнего дня лидировала антиисламская Партия свободы (PVV) с несистемным Гертом Вилдерсом во главе, что тогда очень сильно беспокоило европейский истеблишмент.Сейчас основная интрига заключалась в том, кто займет второе-третье места. Довольно долго в опросах PVV шла на втором месте. Однако (и это стало одной из немногих неожиданностей кампании) в последний момент ее опередила проевропейская либеральная партия "Демократы 66" (D66), получившая в итоге рекордное для себя количество мест в парламенте. Однако нельзя сказать, что голландские евроскептики на этот раз проиграли. PVV действительно опустилась со второго на третье место, снизив свое представительство в парламенте с 20 до 17 депутатов (здесь и далее приводятся данные последнего экзитпола по закрытию участков, так как окончательный подсчет голосов займет несколько дней, а конечные цифры могут отличаться на одно место). Но одновременно выросло представительство молодых евроскептиков из "Форума за демократию" (FvD) — с двух до восьми депутатов. Эта партия была создана на волне референдума по Соглашению Украина — ЕС в 2016 году и стала главной сенсацией местных выборов 2019 года. Однако та победа привлекла особое внимание к партии со стороны мейнстримной прессы, которая на протяжении последнего года обрушила на нее и ее молодого лидера Тьерри Боде серию компромата. Скандалы привели к расколу этой политической силы — в декабре прошлого года отколовшиеся от нее политики создали новую партию JA21, которая на этих выборах получила три депутатских кресла. Соответственно, евроскептики в общем нарастили свое присутствие в нижней палате парламента с 22 до 28 мандатов и будут там силой, с которой придется считаться.Главным же проигравшим на этот раз стали зеленые, которые были основной сенсацией выборов-2017 и долго претендовали на вхождение в коалицию. Они резко сократили свою фракцию — с 14 до восьми кресел. Несмотря на то что Рютте и партии, входившие в его предыдущую коалицию, получили комфортный для себя результат, который может позволить им воссоздать ее в прежнем виде, нельзя не отметить тревожную для истеблишмента тенденцию: продолжение фрагментации нижней палаты. Если на прошлых выборах был установлен абсолютный рекорд послевоенных Нидерландов по количеству партий, попавших в парламент (15), то в этом году, по оценкам экзитполов, туда могут пройти представители 17 политсил, что будет повторением абсолютного исторического рекорда страны, установленного в далеком 1918 году.Четыре года назад это привело к тому, что был побит и абсолютный рекорд по длительности формирования коалиции (225 дней). Нынешний успех Рютте и его союзников дает основания полагать, что на этот раз данный процесс будет гораздо короче. Однако он может столкнуться с непомерными амбициями D66, которые, впервые став второй силой в парламенте, возможно, потребуют слишком много министерских постов. Мало того, газета De Volkskrant допускает теоретический сценарий, при котором "демократы" попытаются создать левоцентристскую коалицию без VVD, что является практически невероятным.Таким образом, можно предполагать, что Марк Рютте, уже более десяти лет руководящий правительством Нидерландов, сохранит свой пост до 2025 года. С уходом в этом году Ангелы Меркель с поста канцлера Германии он станет самым "долгоиграющим" европейским политиком наряду с венгерским премьером Виктором Орбаном. И вновь-таки подчеркнем: "несменяемость власти" в Гааге совершенно не волнует западных либералов. Наоборот, они называют голландского политика "мистером Нормальностью". И, анализируя его победу, приходят к выводу о том, что в Нидерландах "хороший популизм одержал победу над плохим популизмом".В том же духе газета Financial Times умудрилась на соседних полосах одного номера разместить огромную статью о том, почему несменяемость власти в России — это ужасно плохо, а в Нидерландах — это, в общем-то, хорошо. Какое удивление для наших отечественных либералов!Если же рассказать тем, как проходили выборы в "самой либеральной стране мира", то они тоже будут немало удивлены. К примеру, под предлогом пандемии голосование растянули на три дня. А теперь давайте вспомним, как нам рассказывали о том, что три дня голосования на российском референдуме "серьезно усложнят процесс наблюдения".А ведь на голландских выборах наблюдатели даже не предусмотрены, как не предусмотрено видеонаблюдение за ходом голосования.Или вспомните, как нас критиковали за "голосование на пеньках". А в Нидерландах на этот раз тоже были созданы мобильные пункты для волеизъявления, в которых можно было заполнить и бросить бюллетень, не выходя из автомобиля или не слезая с велосипеда. Под предлогом борьбы с ковидом были введены серьезные ограничения на предвыборную агитацию. В условиях постоянного локдауна и запрета на массовые митинги за несколько недель до выборов правительство даже ввело комендантский час (впервые после Второй мировой войны), что вызвало массовые протесты и ответную жесткость полиции.Напомним, тогда вся либеральная пресса набросилась на протестующих, называя их "бесчинствующей толпой". Но события, произошедшие в минувшее воскресенье в Гааге, повергли в шок даже сторонников власти. Силовики применили против абсолютно мирного протеста водометы, дубинки, слезоточивый газ, а некоторых демонстрантов даже затравили собаками. А, например, газета NRC.Next в понедельник вообще не написала о гаагских событиях ни строчки, зато поместила репортаж о задержании в Москве участников незаконного форума "Муниципальная Россия" — это же важнее для голландцев. Понятно, чем было вызвано такое молчание либеральной прессы Нидерландов — репортажи о жестокости своей полиции надо было публиковать в первый день голосования, что не могло не отразиться на исходе выборов. Вот и предпочли тамошние журналисты просто промолчать.Таким нехитрым способом Рютте практически обеспечил себе четвертый срок. Европейская пресса рукоплещет и призывает других европейских лидеров брать с него пример. Но только "хороших" лидеров, "правильных".

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власть, парламент, политик, нидерланды