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https://uz.sputniknews.ru/20210319/prezident-porekomendoval-utverdit-khokima-tashoblasti-deputaty-ego-podderzhali-17852012.html
Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали
Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали
Лидер государства призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T14:27+0500
2021-03-19T14:30+0500
президент
хоким
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в Нурафшане принял участие глава Узбекистана, сообщили в его пресс-службе.Для Ташобласти, по словам Шавката Мирзиёева, выставлена очень высокая планка, однако руководители среднего звена "не тянут телегу". Президент призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры. На сессии рассмотрен и организационный вопрос. Глава государства рекомендовал на должность хокима Ташкентской области кандидатуру Даврона Хидоятова, который исполняет обязанности руководителя региона с 30 января этого года.До нынешнего назначения Хидоятов был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. А прежде — с апреля 2017-го работал на посту и. о. хокима Чиланзарского района.Народные депутаты поддержали рекомендацию президента и проголосовали за утверждение Даврона Хидоятова хокимом Ташкентской области.
ташкентская область
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президент, хоким, ташкентская область

Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали

14:27 19.03.2021 (обновлено: 14:30 19.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
В городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер государства призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в Нурафшане принял участие глава Узбекистана, сообщили в его пресс-службе.
Для Ташобласти, по словам Шавката Мирзиёева, выставлена очень высокая планка, однако руководители среднего звена "не тянут телегу". Президент призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры.

"Хоким должен соответствовать современным реалиям, хорошо знать приоритеты и уметь задействовать их, должен быть способен удовлетворить запросы 2 миллионов 994 тысяч человек, проживающих в области".

Шавкат Мирзиёев 12 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
На сессии рассмотрен и организационный вопрос. Глава государства рекомендовал на должность хокима Ташкентской области кандидатуру Даврона Хидоятова, который исполняет обязанности руководителя региона с 30 января этого года.
До нынешнего назначения Хидоятов был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. А прежде — с апреля 2017-го работал на посту и. о. хокима Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
В городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
В городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Народные депутаты поддержали рекомендацию президента и проголосовали за утверждение Даврона Хидоятова хокимом Ташкентской области.
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