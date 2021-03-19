https://uz.sputniknews.ru/20210319/prezident-porekomendoval-utverdit-khokima-tashoblasti-deputaty-ego-podderzhali-17852012.html

Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали

Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали

Лидер государства призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T14:27+0500

2021-03-19T14:27+0500

2021-03-19T14:30+0500

президент

хоким

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в Нурафшане принял участие глава Узбекистана, сообщили в его пресс-службе.Для Ташобласти, по словам Шавката Мирзиёева, выставлена очень высокая планка, однако руководители среднего звена "не тянут телегу". Президент призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры. На сессии рассмотрен и организационный вопрос. Глава государства рекомендовал на должность хокима Ташкентской области кандидатуру Даврона Хидоятова, который исполняет обязанности руководителя региона с 30 января этого года.До нынешнего назначения Хидоятов был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. А прежде — с апреля 2017-го работал на посту и. о. хокима Чиланзарского района.Народные депутаты поддержали рекомендацию президента и проголосовали за утверждение Даврона Хидоятова хокимом Ташкентской области.

ташкентская область

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президент, хоким, ташкентская область