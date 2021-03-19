Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали
14:27 19.03.2021 (обновлено: 14:30 19.03.2021)
607
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер государства призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. На внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в Нурафшане принял участие глава Узбекистана, сообщили в его пресс-службе.
Для Ташобласти, по словам Шавката Мирзиёева, выставлена очень высокая планка, однако руководители среднего звена "не тянут телегу". Президент призвал отказаться от хокимов, занимающихся хлопком и зерном, подчеркнув, что этими вопросами должны заниматься фермеры.
"Хоким должен соответствовать современным реалиям, хорошо знать приоритеты и уметь задействовать их, должен быть способен удовлетворить запросы 2 миллионов 994 тысяч человек, проживающих в области".
На сессии рассмотрен и организационный вопрос. Глава государства рекомендовал на должность хокима Ташкентской области кандидатуру Даврона Хидоятова, который исполняет обязанности руководителя региона с 30 января этого года.
До нынешнего назначения Хидоятов был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. А прежде — с апреля 2017-го работал на посту и. о. хокима Чиланзарского района.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
В городе Нурафшане проходит внеочередная сессия Ташкентского областного кенгаша народных депутатов. В ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Народные депутаты поддержали рекомендацию президента и проголосовали за утверждение Даврона Хидоятова хокимом Ташкентской области.