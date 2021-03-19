https://uz.sputniknews.ru/20210319/samye-schastlivye-strany-mira-gde-sredi-nikh-uzbekistan-17854336.html

Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?

Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?

Мировое сообщество признает, что в последние годы республика очень изменилась. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T16:48+0500

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мир

счастье

страны снг

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Вышел новый обзор World Happiness Report, в котором страны мира расположены по принципу "кто самый счастливый".В рейтинге учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.В итоге лидером вот уже четвертый год подряд была названа Финляндия. "Серебро" у Исландии, а "бронза" — у Дании. Самыми несчастливыми странами, согласно данным ООН, стали Зимбабве и Танзания.Далее идет Кыргызстан (33 место), Латвия (34), Казахстан (36), Молдова (49), Россия (60), Таджикистан (62), Украина (69) и Грузия (73).Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Армения и Туркменистан в общий список по какой-то причине не попали.Между тем тот же самый Узбекистан в последние годы активно попадает в различные авторитетные рейтинги: Индекс восприятия коррупции (где республика улучшила свои позиции), Индекс свободы передвижения и привлекательности паспорта (страна становится открытее), Индекс человеческого развития (где Узбекистан продемонстрировала высокий ИЧР).Мировое сообщество признает, что в последние годы страна очень изменилась, и реформы, которые провел президент Шавкат Мирзиёев, пошли ей на пользу.Также республика в октябре вошла в десятку безопасных стран мира по версии Gallup's и в топ-50 мирового рейтинга доступности открытых данных.Растут и показатели скорости Интернета в стране — это находит отражение во влиятельных рейтингах вроде Speedtest Global Index. Однако самым ярким доказательством верного курса и положительных перемен считается то признание, которое Узбекистан получил в 2019-м — тогда британский журнал The Economist назвал республику страной года.

/20200616/V-OON-otmetili-progress-Uzbekistana-v-sfere-zaschity-prav-cheloveka-14351266.html

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мир, счастье, страны снг, рейтинг