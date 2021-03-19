https://uz.sputniknews.ru/20210319/samye-schastlivye-strany-mira-gde-sredi-nikh-uzbekistan-17854336.html
Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?
Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?
Мировое сообщество признает, что в последние годы республика очень изменилась. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T16:48+0500
2021-03-19T16:48+0500
2021-03-19T16:55+0500
мир
счастье
страны снг
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Вышел новый обзор World Happiness Report, в котором страны мира расположены по принципу "кто самый счастливый".В рейтинге учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.В итоге лидером вот уже четвертый год подряд была названа Финляндия. "Серебро" у Исландии, а "бронза" — у Дании. Самыми несчастливыми странами, согласно данным ООН, стали Зимбабве и Танзания.Далее идет Кыргызстан (33 место), Латвия (34), Казахстан (36), Молдова (49), Россия (60), Таджикистан (62), Украина (69) и Грузия (73).Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Армения и Туркменистан в общий список по какой-то причине не попали.Между тем тот же самый Узбекистан в последние годы активно попадает в различные авторитетные рейтинги: Индекс восприятия коррупции (где республика улучшила свои позиции), Индекс свободы передвижения и привлекательности паспорта (страна становится открытее), Индекс человеческого развития (где Узбекистан продемонстрировала высокий ИЧР).Мировое сообщество признает, что в последние годы страна очень изменилась, и реформы, которые провел президент Шавкат Мирзиёев, пошли ей на пользу.Также республика в октябре вошла в десятку безопасных стран мира по версии Gallup's и в топ-50 мирового рейтинга доступности открытых данных.Растут и показатели скорости Интернета в стране — это находит отражение во влиятельных рейтингах вроде Speedtest Global Index. Однако самым ярким доказательством верного курса и положительных перемен считается то признание, которое Узбекистан получил в 2019-м — тогда британский журнал The Economist назвал республику страной года.
/20200616/V-OON-otmetili-progress-Uzbekistana-v-sfere-zaschity-prav-cheloveka-14351266.html
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мир, счастье, страны снг, рейтинг
Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?
16:48 19.03.2021 (обновлено: 16:55 19.03.2021)
Мировое сообщество признает, что в последние годы республика очень изменилась.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Вышел новый обзор
World Happiness Report, в котором страны мира расположены по принципу "кто самый счастливый".
В рейтинге учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.
В итоге лидером вот уже четвертый год подряд была названа Финляндия. "Серебро" у Исландии, а "бронза" — у Дании. Самыми несчастливыми странами, согласно данным ООН, стали Зимбабве и Танзания.
Всего в список вошли 95 государств мира. Интересно, что среди стран бывшего СССР самыми счастливыми оказались Эстония и Литва (28 и 29 место соответственно).
Далее идет Кыргызстан (33 место), Латвия (34), Казахстан (36), Молдова (49), Россия (60), Таджикистан (62), Украина (69) и Грузия (73).
Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Армения и Туркменистан в общий список по какой-то причине не попали.
Между тем тот же самый Узбекистан в последние годы активно попадает в различные авторитетные рейтинги: Индекс восприятия коррупции
(где республика улучшила свои позиции), Индекс свободы передвижения и привлекательности паспорта
(страна становится открытее), Индекс человеческого развития
(где Узбекистан продемонстрировала высокий ИЧР).
Мировое сообщество признает, что в последние годы страна очень изменилась, и реформы, которые провел президент Шавкат Мирзиёев, пошли ей на пользу.
Также республика в октябре вошла
в десятку безопасных стран мира по версии Gallup's и в топ-50 мирового рейтинга доступности открытых данных
.
Растут и показатели скорости Интернета в стране — это находит
отражение во влиятельных рейтингах вроде Speedtest Global Index.
Однако самым ярким доказательством верного курса и положительных перемен считается то признание, которое Узбекистан получил в 2019-м — тогда британский журнал The Economist назвал
республику страной года.