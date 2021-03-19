https://uz.sputniknews.ru/20210319/skolko-rossiyan-chuvstvuyut-sebya-po-nastoyaschemu-schastlivymi-17852278.html

Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми

Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми

Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране, низкий уровень заработной платы и пенсии. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T14:42+0500

2021-03-19T14:42+0500

2021-03-19T14:44+0500

россия

счастье

опрос

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне — счастливый народ. Большинство жителей РФ могут назвать себя таковыми, сообщает ВЦИОМ.Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).Напомним, ранее стало известно, на чем экономят россияне ради ипотеки. Как оказалось, на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.

/20210220/Chto-nuzhno-rossiyskim-muzhchinam-dlya-schastlivoy-zhizni-16046199.html

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