Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне — счастливый народ. Большинство жителей РФ могут назвать себя таковыми, сообщает ВЦИОМ.Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).Напомним, ранее стало известно, на чем экономят россияне ради ипотеки. Как оказалось, на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране, низкий уровень заработной платы и пенсии.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне — счастливый народ. Большинство жителей РФ могут назвать себя таковыми, сообщает ВЦИОМ.
"80% россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16%, наоборот, — несчастливыми. При этом чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26%), а также те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%), те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%)", — говорится в информации.
Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).