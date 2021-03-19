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https://uz.sputniknews.ru/20210319/skolko-rossiyan-chuvstvuyut-sebya-po-nastoyaschemu-schastlivymi-17852278.html
Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми
Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми
Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране, низкий уровень заработной платы и пенсии. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T14:42+0500
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россия
счастье
опрос
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне — счастливый народ. Большинство жителей РФ могут назвать себя таковыми, сообщает ВЦИОМ.Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).Напомним, ранее стало известно, на чем экономят россияне ради ипотеки. Как оказалось, на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
/20210220/Chto-nuzhno-rossiyskim-muzhchinam-dlya-schastlivoy-zhizni-16046199.html
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счастье, опрос

Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми

14:42 19.03.2021 (обновлено: 14:44 19.03.2021)
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© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются у фонтанов Центральной аллеи ВДНХ в Москве
Девушки фотографируются у фонтанов Центральной аллеи ВДНХ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране, низкий уровень заработной платы и пенсии.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне — счастливый народ. Большинство жителей РФ могут назвать себя таковыми, сообщает ВЦИОМ.

"80% россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16%, наоборот, — несчастливыми. При этом чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26%), а также те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%), те, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%)", — говорится в информации.

Среди поводов для несчастья опрошенные указали в первую очередь плохое положение дел в стране (10%), общую нехватку материальных средств (9%), низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах (6%), а также безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4% соответственно).
Молодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2021
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Что нужно российским мужчинам для счастливой жизни
20 Февраля, 09:26
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Напомним, ранее стало известно, на чем экономят россияне ради ипотеки. Как оказалось, на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
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