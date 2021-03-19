https://uz.sputniknews.ru/20210319/tayvan-okhvatil-lososevyy-khaos-molodezh-menyaet-imena-radi-sushi-aktsii-17843407.html

Тайвань охватил "лососевый хаос": люди массово меняют имена ради суши-акции

Тайвань охватил "лососевый хаос": люди массово меняют имена ради суши-акции

Отметим, что, согласно законам страны, имя можно менять три раза. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T09:38+0500

2021-03-19T09:38+0500

2021-03-19T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Тайваньцы начали массово менять имена на "лосось" ради того, чтобы получить бесплатные суши, сообщает The Guardian.Акцию запустила сеть азиатских ресторанов Akindo Sushiro. Условия следующие: если в имени посетителя есть иероглиф 鮭魚 gui yu ("лосось"), то он имеет право на порцию суши для себя и пятерых друзей за счет заведения.Впрочем, можно и не становиться "лососем" в полном смысле этого слова, а иметь созвучное имя, тогда такому посетителю полагается просто скидка.Интересно, что на Тайване за всю жизнь можно только три раза поменять имя. Причем это не бесплатная процедура — она обойдется в 80 тайваньских долларов (примерно три доллара США).Некоторые из участников акции не скрывают, что намерены вернуть прежнее имя буквально спустя день после бесплатной трапезы в суши-ресторане. Есть и те, кто пошел дальше: один из местных жителей вписал в свое имя 36 символов, большая часть которых содержит разные названия морепродуктов.

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рыба, тайвань, акция