Тайвань охватил "лососевый хаос": люди массово меняют имена ради суши-акции

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Тайваньцы начали массово менять имена на "лосось" ради того, чтобы получить бесплатные суши, сообщает The Guardian.Акцию запустила сеть азиатских ресторанов Akindo Sushiro. Условия следующие: если в имени посетителя есть иероглиф 鮭魚 gui yu ("лосось"), то он имеет право на порцию суши для себя и пятерых друзей за счет заведения.Впрочем, можно и не становиться "лососем" в полном смысле этого слова, а иметь созвучное имя, тогда такому посетителю полагается просто скидка.Интересно, что на Тайване за всю жизнь можно только три раза поменять имя. Причем это не бесплатная процедура — она обойдется в 80 тайваньских долларов (примерно три доллара США).Некоторые из участников акции не скрывают, что намерены вернуть прежнее имя буквально спустя день после бесплатной трапезы в суши-ресторане. Есть и те, кто пошел дальше: один из местных жителей вписал в свое имя 36 символов, большая часть которых содержит разные названия морепродуктов.
Отметим, что, согласно законам страны, имя можно менять три раза.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Тайваньцы начали массово менять имена на "лосось" ради того, чтобы получить бесплатные суши, сообщает The Guardian.
Акцию запустила сеть азиатских ресторанов Akindo Sushiro. Условия следующие: если в имени посетителя есть иероглиф 鮭魚 gui yu ("лосось"), то он имеет право на порцию суши для себя и пятерых друзей за счет заведения.
Впрочем, можно и не становиться "лососем" в полном смысле этого слова, а иметь созвучное имя, тогда такому посетителю полагается просто скидка.
Ажиотаж возник моментально: за последние дня количество желающих сменить имя уже достигло 150 человек. Власти отмечают, что, в основном, это молодые люди.
Интересно, что на Тайване за всю жизнь можно только три раза поменять имя. Причем это не бесплатная процедура — она обойдется в 80 тайваньских долларов (примерно три доллара США).
Некоторые из участников акции не скрывают, что намерены вернуть прежнее имя буквально спустя день после бесплатной трапезы в суши-ресторане. Есть и те, кто пошел дальше: один из местных жителей вписал в свое имя 36 символов, большая часть которых содержит разные названия морепродуктов.