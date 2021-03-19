Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.
Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.
Кстати, об этом он заявлял еще 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Кстати, об этом он заявлял еще 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Еще 5 марта президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты.
Еще 5 марта президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты.
Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262.
Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262.
На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.
На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.
"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал в Instagram сам Хабиб.
"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал в Instagram сам Хабиб.
"Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", – добавил спортсмен.
"Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", – добавил спортсмен.
А еще Хабиб тепло относится к Узбекистану. В декабре он снова посетил республику, где встретился с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.
А еще Хабиб тепло относится к Узбекистану. В декабре он снова посетил республику, где встретился с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.
В 2019 году глава России Владимир Путин провел встречу с Хабибом и поздравил с победами.
В 2019 году глава России Владимир Путин провел встречу с Хабибом и поздравил с победами.
В декабре 2020 года Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".
В декабре 2020 года Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".
Хабиб не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Хабиб не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.
В прошлом году депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России.
В прошлом году депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России.
Теперь все задаются вопросом, что же Хабиб собирается делать после выхода на пенсию.
Теперь все задаются вопросом, что же Хабиб собирается делать после выхода на пенсию.
Сам он уже не раз рассказывал, что планирует получить высшее образование.
Сам он уже не раз рассказывал, что планирует получить высшее образование.
Также Хабиб мечтает серьезно заняться сельским хозяйством.
Также Хабиб мечтает серьезно заняться сельским хозяйством.