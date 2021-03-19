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Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова
Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова
Двадцать девять побед и никаких проигрышей. Чем нам запомнились лучшие бои Хабиба - смотрите фотоленту! 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
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хабиб нурмагомедов
спортсмен
спорт
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хабиб нурмагомедов, спортсмен, спорт, фото, фотолента

Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова

13:06 19.03.2021
522
Двадцать девять побед и никаких проигрышей. Чем нам запомнились лучшие бои Хабиба - смотрите фотоленту!
© AFP 2018 / Ethan Miller

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2018 / Ethan Miller

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру.

© Getty Images/UFC / Перейти в фотобанк

Кстати, об этом он заявлял еще 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Кстати, об этом он заявлял еще 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Getty Images/UFC
/
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Кстати, об этом он заявлял еще 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

© AP Photo / John Locher

Еще 5 марта президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты.

Еще 5 марта президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / John Locher

Еще 5 марта президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты.

© Instagram / ufc

Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262.

Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Instagram / ufc

Поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262.

© Instagram / khabib_nurmagomedov

На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.

На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Instagram / khabib_nurmagomedov

На счету спортсмена 29 побед в 29 боях, в том числе — 13 в рамках UFC.

© AP Photo/ Mahmoud Khaled

"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал в Instagram сам Хабиб.

&quot;Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя&quot;, - написал в Instagram сам Хабиб. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AP Photo/ Mahmoud Khaled

"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал в Instagram сам Хабиб.

© REUTERS/Christopher Pike

"Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", – добавил спортсмен.

&quot;Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня&quot;, – добавил спортсмен. - Sputnik Узбекистан
7/15
© REUTERS/Christopher Pike

"Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", – добавил спортсмен.

© Instagram

А еще Хабиб тепло относится к Узбекистану. В декабре он снова посетил республику, где встретился с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.

А еще Хабиб тепло относится к Узбекистану. В декабре он снова посетил республику, где встретился с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Instagram

А еще Хабиб тепло относится к Узбекистану. В декабре он снова посетил республику, где встретился с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.

© Sputnik / Михаил Климентьев

В 2019 году глава России Владимир Путин провел встречу с Хабибом и поздравил с победами.

В 2019 году глава России Владимир Путин провел встречу с Хабибом и поздравил с победами. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Михаил Климентьев

В 2019 году глава России Владимир Путин провел встречу с Хабибом и поздравил с победами.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV

В декабре 2020 года Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".

В декабре 2020 года Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации &quot;Иностранный спортсмен года&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV

В декабре 2020 года Нурмагомедов стал победителем премии BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".

© Sputnik / Getty Images/UFC / Перейти в фотобанк

Хабиб не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Хабиб не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Getty Images/UFC
/
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Хабиб не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.

© AP Photo/ Mahmoud Khaled

В прошлом году депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России.

В прошлом году депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo/ Mahmoud Khaled

В прошлом году депутат Госдумы Гаджимурад Омаров выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину о предоставлении Нурмагомедову звания Героя России.

© AP Photo/John Locher

Теперь все задаются вопросом, что же Хабиб собирается делать после выхода на пенсию.

Теперь все задаются вопросом, что же Хабиб собирается делать после выхода на пенсию. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo/John Locher

Теперь все задаются вопросом, что же Хабиб собирается делать после выхода на пенсию.

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV

Сам он уже не раз рассказывал, что планирует получить высшее образование.

Сам он уже не раз рассказывал, что планирует получить высшее образование. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV

Сам он уже не раз рассказывал, что планирует получить высшее образование.

© Sputnik / Антон Денисов

Также Хабиб мечтает серьезно заняться сельским хозяйством.

Также Хабиб мечтает серьезно заняться сельским хозяйством. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Антон Денисов

Также Хабиб мечтает серьезно заняться сельским хозяйством.

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