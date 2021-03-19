Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова

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"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал в Instagram сам Хабиб.