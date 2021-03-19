https://uz.sputniknews.ru/20210319/uzbekistanskaya-pyaterka-samye-zametnye-legionery-v-chempionate-katara-17841567.html

Узбекистанская пятерка: самые заметные легионеры в чемпионате Катара

Узбекистанская пятерка: самые заметные легионеры в чемпионате Катара

Футболисты из Узбекистана выступают во многих странах мира, причем не только на пространстве СНГ, но и в ведущих арабских клубах, в командах из Азии, а теперь... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T09:04+0500

2021-03-19T09:04+0500

2021-03-19T09:24+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Через полтора года в Катаре пройдет 22-й чемпионат мира по футболу. Его матчи планируется провести в ноябре-декабре 2022-го. Одним из участников турнира вполне может стать узбекистанская сборная. Sputnik вместе с техническим экспертом соревнований Футбольной ассоциации Катара, автором телеграм-канала "Футболиум" Алишером Никимбаевым собрал пятерку узбекистанцев, выступавших в чемпионате Катара.Сардор РашидовПервым в пятерке лучших расположился нападающий Сардор Рашидов. Это один из самых известных футболистов Узбекистана, который в свое время поиграл и в Европе. Рашидов дважды в карьере приезжал в Катар. С лета 2015 по лето 2017 года он выступал за "Аль-Джайш" из города Эр-Райан до его расформирования. "Аль-Джайш" купил Сардора за 2 млн евро у "Бунедкора". Каких-то особых успехов с ним узбекистанский футболист достичь не смог.После двух лет в Катаре Рашидов уехал сначала в ОАЭ, затем вернулся на родину в "Локомотив Ташкент", потом немного (и без особого успеха) поиграл в Португалии за "Насьонал". Летом 2019-го в статусе свободного агента Сардор перебрался в "Катар СК", где провел полтора года. В общей сложности за катарские клубы он провел 68 матчей, забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.Санжар ТурсуновСвою международную карьеру Турсунов, кстати, начинал в России: в 2006 году нападающий перебрался из молодежной команды "Пахтакора" в омский "Иртыш", а позднее поиграл за нижегородскую "Волгу" и владикавказский "Спартак".Турсунов тоже выступал за два катарских клуба. Зимой 2016-го он перешел из украинской "Ворсклы" в "Умм-Салаль" из Эр-Райана, где провел восемь месяцев. Годом позднее форвард переехал в Доху – в клуб "Аль-Харитият", где выступал полтора сезона. Серьезных трофеев он в Катаре не выиграл, однако провел за обе команды 33 матча, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.Темурхуджа АбдухаликовТретья строчка негласного рейтинга осталась за Темуром Абдухаликовым. В январе 2017 года воспитанник ташкентского "Локомотива" дебютировал "Аль-Сайлию" из Дохи. В 29 играх он отличился 12 раз. До призовых мест его команда-середнячок так и не добралась."У Абдухаликова был очень хороший сезон за "Аль-Сайлию", когда он там стал чуть ли не лучшим бомбардиром. Он долго шел лидером по количеству забитых мячей, но во втором круге сдал. Хотя в целом год выдал хороший и много забивал", — воспоминает Никимбаев.Жасур ХасановЧетвертым в рейтинге расположился Жасур Хасанов. В Катар он тоже приезжал дважды. В 2010-м "Бунедкор" на год отдал его в аренду "Аль-Духаилю" из Дохи, а позднее перешел в "Катар СК". В первом клубе на его счету 5 голов в 27 играх и титул чемпиона Катара. За вторую команде Хасанов вышел на поле 11 раз, но результативными действиями не отличился.Санжар ШаахмедовПятую позицию в негласном рейтинге занял Санжар Шаахмедов. В первой половине 2017-го он играл за "Аль-Сайлию", где в 8 встречах забил дважды, а также отличился одной голевой передачей."Он вместе с Абдухаликовым переходил, но совсем скоро ушел — всего полгода сыграл. Этот футболист так и не стал какой-то самостоятельной величиной в Катаре", — заключил Никимбаев.Заметим, что сегодня легионеры из Узбекистана все чаще востребованы не только в странах СНГ и Азии, но и в Европе, обращая внимания мировых экспертов.

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