https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-facebook-zhertvy-domashnego-nasiliya-smogut-uyti-v-oplachivaemyy-otpusk-17847012.html

В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск

В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск

Новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T11:46+0500

2021-03-19T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В компании Facebook теперь можно уйти в оплачиваемый отпуск на три недели всем, кто пострадал от домашнего или сексуального насилия, пишет Forbes.По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Также работники смогут взять оплачиваемые выходные, если жертвами насилия стали их родственники.Напомним, по данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.

/20200601/Pandemiya-domashnego-nasiliya-kak-borotsya-s-zhestokostyu-v-seme-14261044.html

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