В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В компании Facebook теперь можно уйти в оплачиваемый отпуск на три недели всем, кто пострадал от домашнего или сексуального насилия, пишет Forbes.По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Также работники смогут взять оплачиваемые выходные, если жертвами насилия стали их родственники.Напомним, по данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.
Новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В компании Facebook теперь можно уйти в оплачиваемый отпуск на три недели всем, кто пострадал от домашнего или сексуального насилия, пишет Forbes.
"Во время отпуска сотрудник компании могут обратиться за медицинской помощью, в кризисный центр или даже сменить место жительства. Для написания такого заявления на отпуск указывать конкретную причину не обязательно, только "о чрезвычайном обстоятельстве", — говорится в сообщении.
По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Также работники смогут взять оплачиваемые выходные, если жертвами насилия стали их родственники.
Напомним, по данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.