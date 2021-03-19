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В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск
В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск
Новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T11:46+0500
2021-03-19T11:59+0500
в мире
женщины
девушки
отпуск
facebook
facebook
насилие в семье
насилие
facebook
женщина
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В компании Facebook теперь можно уйти в оплачиваемый отпуск на три недели всем, кто пострадал от домашнего или сексуального насилия, пишет Forbes.По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Также работники смогут взять оплачиваемые выходные, если жертвами насилия стали их родственники.Напомним, по данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.
/20200601/Pandemiya-domashnego-nasiliya-kak-borotsya-s-zhestokostyu-v-seme-14261044.html
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женщины, девушки, отпуск, facebook, facebook, насилие в семье, насилие, facebook, женщина

В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск

11:46 19.03.2021 (обновлено: 11:59 19.03.2021)
421
© Unsplash / Dev Asangbam Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Unsplash / Dev Asangbam
Новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В компании Facebook теперь можно уйти в оплачиваемый отпуск на три недели всем, кто пострадал от домашнего или сексуального насилия, пишет Forbes.

"Во время отпуска сотрудник компании могут обратиться за медицинской помощью, в кризисный центр или даже сменить место жительства. Для написания такого заявления на отпуск указывать конкретную причину не обязательно, только "о чрезвычайном обстоятельстве", — говорится в сообщении.

По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, новые правила связаны с тем, что с начала пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Также работники смогут взять оплачиваемые выходные, если жертвами насилия стали их родственники.
Насилие - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2020
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Пандемия домашнего насилия: как бороться с жестокостью в семье
1 Июня 2020, 14:56
2906
Напомним, по данным о глобальной распространенности насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица.
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