https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-indii-za-sutki-zaboleli-koronavirusom-pochti-40-tys-chelovek-17849283.html

В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек

В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек

В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T12:57+0500

2021-03-19T12:57+0500

2021-03-19T15:11+0500

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индия

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Индии медики за сутки выявили 39,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава индийского государства.По информации министерства, зафиксирован самый большой рост числа заболевших за последние три месяца.Согласно статистике, Индия занимает третье месте в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек.Отмечается, что наиболее серьезная ситуация остается в трех штатах страны - Махараштре, Керале и Пенджабе. На их долю приходится 76,4% новых случаев инфицирования.

/20201203/Samyy-chastyy-istochnik-zarazheniya-koronavirusom---otvet-uchenykh-15528939.html

/20201207/Na-yuge-Indii-za-sutki-neizvestnoy-infektsiey-zarazilos-svyshe-300-chelovek-15548793.html

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пандемия, коронавирус, индия