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В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек
В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек
В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T12:57+0500
2021-03-19T15:11+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Индии медики за сутки выявили 39,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава индийского государства.По информации министерства, зафиксирован самый большой рост числа заболевших за последние три месяца.Согласно статистике, Индия занимает третье месте в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек.Отмечается, что наиболее серьезная ситуация остается в трех штатах страны - Махараштре, Керале и Пенджабе. На их долю приходится 76,4% новых случаев инфицирования.
/20201203/Samyy-chastyy-istochnik-zarazheniya-koronavirusom---otvet-uchenykh-15528939.html
/20201207/Na-yuge-Indii-za-sutki-neizvestnoy-infektsiey-zarazilos-svyshe-300-chelovek-15548793.html
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пандемия, коронавирус, индия

В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек

12:57 19.03.2021 (обновлено: 15:11 19.03.2021)
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© REUTERS / Niharika KulkarniЛюди в защитных масках идут по платформе железнодорожной станции в Индии
Люди в защитных масках идут по платформе железнодорожной станции в Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Niharika Kulkarni
В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Индии медики за сутки выявили 39,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава индийского государства.
По информации министерства, зафиксирован самый большой рост числа заболевших за последние три месяца.
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Согласно статистике, Индия занимает третье месте в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 11,5 млн случаев COVID-19, выздоровели более 11 миллионов человек, проходят лечение около 271 тысяча, умерли - 159 тысяч человек.
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Отмечается, что наиболее серьезная ситуация остается в трех штатах страны - Махараштре, Керале и Пенджабе. На их долю приходится 76,4% новых случаев инфицирования.
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