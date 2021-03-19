В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане объявил о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению.Запись на прием осуществляется по электронной очереди, она откроется в ближайшее время.При этом в ведомстве напомнили, что столы услуг, "околопосольские конторы и юристы", предлагающие помощь в оформлении документов и записи на прием, не имеют к посольству никакого отношения и предоставляют ложные сведения.Перечень документов и правила оформления размещены на сайте посольстваВ списке справок, подтверждающих отсутствие инфекционных заболеваний, теперь и справка об отрицательном результате на COVID-19 методом ПЦР.Присутствие в консульстве детей до 14 лет не требуется, с 14 лет – обязательно.Если срок свидетельства о переселении истекает с 15.03.2020 года по 15.06.2021 года, то дата для подачи документов на РВП автоматически продлевается на 1 год и 2 месяца с даты окончания срока.
При этом в ведомстве напомнили, что столы услуг, "околопосольские конторы и юристы", предлагающие помощь в оформлении документов и записи на прием, не имеют к посольству никакого отношения и предоставляют ложные сведения.