https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-posolstve-rf-v-tashkente-vozobnovlen-priem-dokumentov-po-oformleniyu-rvp-17857404.html

В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП

В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП

Переселенцы смогут подать документы на оформление РВП даже с истекшим сроком действия свидетельства участника Госпрограммы. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T19:10+0500

2021-03-19T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане объявил о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению.Запись на прием осуществляется по электронной очереди, она откроется в ближайшее время.При этом в ведомстве напомнили, что столы услуг, "околопосольские конторы и юристы", предлагающие помощь в оформлении документов и записи на прием, не имеют к посольству никакого отношения и предоставляют ложные сведения.Перечень документов и правила оформления размещены на сайте посольстваВ списке справок, подтверждающих отсутствие инфекционных заболеваний, теперь и справка об отрицательном результате на COVID-19 методом ПЦР.Присутствие в консульстве детей до 14 лет не требуется, с 14 лет – обязательно.Если срок свидетельства о переселении истекает с 15.03.2020 года по 15.06.2021 года, то дата для подачи документов на РВП автоматически продлевается на 1 год и 2 месяца с даты окончания срока.

/20201111/Rossiya-rezko-sokratila-kvotu-na-migrantov-15378841.html

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посольство республики узбекистан в рф, сотрудничество, узбекистан