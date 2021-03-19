Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-posolstve-rf-v-tashkente-vozobnovlen-priem-dokumentov-po-oformleniyu-rvp-17857404.html
В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП
В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП
Переселенцы смогут подать документы на оформление РВП даже с истекшим сроком действия свидетельства участника Госпрограммы. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T19:10+0500
2021-03-19T19:10+0500
миграция
посольство республики узбекистан в рф
сотрудничество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_858c92aa8b8ed00f7a9e0b4bee7e9b9f.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане объявил о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению.Запись на прием осуществляется по электронной очереди, она откроется в ближайшее время.При этом в ведомстве напомнили, что столы услуг, "околопосольские конторы и юристы", предлагающие помощь в оформлении документов и записи на прием, не имеют к посольству никакого отношения и предоставляют ложные сведения.Перечень документов и правила оформления размещены на сайте посольстваВ списке справок, подтверждающих отсутствие инфекционных заболеваний, теперь и справка об отрицательном результате на COVID-19 методом ПЦР.Присутствие в консульстве детей до 14 лет не требуется, с 14 лет – обязательно.Если срок свидетельства о переселении истекает с 15.03.2020 года по 15.06.2021 года, то дата для подачи документов на РВП автоматически продлевается на 1 год и 2 месяца с даты окончания срока.
/20201111/Rossiya-rezko-sokratila-kvotu-na-migrantov-15378841.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_164:0:1064:675_1920x0_80_0_0_0969e4c7d02d073470d67d09423fd34c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
посольство республики узбекистан в рф, сотрудничество, узбекистан

В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП

19:10 19.03.2021
1697
© Sputnik / Валерий МельниковПаспорт гражданина Узбекистана
Паспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
Переселенцы смогут подать документы на оформление РВП даже с истекшим сроком действия свидетельства участника Госпрограммы.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане объявил о возобновлении приема документов по оформлению РВП для участников Госпрограммы по переселению.
Запись на прием осуществляется по электронной очереди, она откроется в ближайшее время.
При этом в ведомстве напомнили, что столы услуг, "околопосольские конторы и юристы", предлагающие помощь в оформлении документов и записи на прием, не имеют к посольству никакого отношения и предоставляют ложные сведения.
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2020
Россия
Россия резко сократила квоту на выдачу РВП
11 Ноября 2020, 14:22
4024
Перечень документов и правила оформления размещены на сайте посольства
В списке справок, подтверждающих отсутствие инфекционных заболеваний, теперь и справка об отрицательном результате на COVID-19 методом ПЦР.
Присутствие в консульстве детей до 14 лет не требуется, с 14 лет – обязательно.
Если срок свидетельства о переселении истекает с 15.03.2020 года по 15.06.2021 года, то дата для подачи документов на РВП автоматически продлевается на 1 год и 2 месяца с даты окончания срока.
620001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:53Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором
20:06В Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате
19:24Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты
19:10В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП
19:01Ночной кошмар Пентагона: в США обеспокоены мощью российского "Буревестника"
18:45В Узбекистане отметят Международный день лесов
18:27Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество
18:05В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"
17:28Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте
17:13Мирзиёев назвал сферы, за счет которых экономика Ташобласти может пойти вперед
17:08Instagram выпустит специальную версию приложения для детей
17:04Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал
16:48Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?
16:18Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал
16:18Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана
15:17Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
15:01Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
14:55В Сурхандарье наркокурьеры пытались хитрым способом провезти 12,3 кг жидкого героина
14:47Элегантный ответ Путина на обвинения Байдена
14:42Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми