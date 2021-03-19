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В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей
В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей
В аварию попали Matiz, Cobalt, Damas, "ВАЗ-2106" и Nexia. Пострадавших нет. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T13:30+0500
2021-03-19T13:50+0500
происшествия
авария
дтп
ташкентская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в ГУВД.Пострадавших нет, ведется следствие.Напомним, на этой неделе в Ташкенте произошла авария: на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И. А., находясь за рулем автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.
ташкентская область
узбекистан
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авария, дтп, ташкентская область, узбекистан

В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей

13:30 19.03.2021 (обновлено: 13:50 19.03.2021)
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© PixabayЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Знак аварийной остановки
© Pixabay
В аварию попали Matiz, Cobalt, Damas, "ВАЗ-2106" и Nexia. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в ГУВД.

"Утром 18 марта на территории Кибрайского района Ташкентской области в аварию попали Matiz, Cobalt, Damas, "ВАЗ-2106" и Nexia", — говорится в информации.

Пострадавших нет, ведется следствие.
© ГУВД ТашкентаАвария в Ташкентской области
Авария в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Авария в Ташкентской области
© ГУВД Ташкента
Напомним, на этой неделе в Ташкенте произошла авария: на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И. А., находясь за рулем автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.
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