В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в ГУВД.Пострадавших нет, ведется следствие.Напомним, на этой неделе в Ташкенте произошла авария: на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И. А., находясь за рулем автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.
Напомним, на этой неделе в Ташкенте произошла авария: на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И. А., находясь за рулем автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.