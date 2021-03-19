https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-tashkentskoy-oblasti-stolknulis-pyat-avtomobiley-17850129.html

В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей

В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей

В аварию попали Matiz, Cobalt, Damas, "ВАЗ-2106" и Nexia. Пострадавших нет. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T13:30+0500

2021-03-19T13:30+0500

2021-03-19T13:50+0500

происшествия

авария

дтп

ташкентская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в ГУВД.Пострадавших нет, ведется следствие.Напомним, на этой неделе в Ташкенте произошла авария: на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе 38-летний И. А., находясь за рулем автомобилем марки Lada Vesta в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением.

ташкентская область

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авария, дтп, ташкентская область, узбекистан