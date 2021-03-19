https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-uzbekistane-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-lesov-17856982.html

В Узбекистане отметят Международный день лесов

В Узбекистане отметят Международный день лесов

Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T18:45+0500

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общество

лес

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. 21 март в Узбекистане отметят Международный день лесов, сообщает пресс-служба представительства ФАО в Ташкенте.В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Этот день отмечается в ознаменование важности всех типов лесов и с целью повышения осведомленности об их роли. Каждый Международный день лесов проводится с целью оказать поддержку усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев. В этом году в честь Международного дня лесов в рамках проекта ГЭФ/ФАО "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана" проведена масштабная кампания по посадке деревьев. Работа проведена на 4-х пилотных участках проекта – это территории Китабского, Дехканабадского, Папского и Сырдарьинского лесных хозяйств.Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду. При правильном подходе восстановление лесов является основанным на природных механизмах решением для эффективного восстановления и создания желаемого будущего.

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