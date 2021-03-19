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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-uzbekistane-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-lesov-17856982.html
В Узбекистане отметят Международный день лесов
В Узбекистане отметят Международный день лесов
Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T18:45+0500
2021-03-19T18:45+0500
общество
лес
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. 21 март в Узбекистане отметят Международный день лесов, сообщает пресс-служба представительства ФАО в Ташкенте.В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Этот день отмечается в ознаменование важности всех типов лесов и с целью повышения осведомленности об их роли. Каждый Международный день лесов проводится с целью оказать поддержку усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев. В этом году в честь Международного дня лесов в рамках проекта ГЭФ/ФАО "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана" проведена масштабная кампания по посадке деревьев. Работа проведена на 4-х пилотных участках проекта – это территории Китабского, Дехканабадского, Папского и Сырдарьинского лесных хозяйств.Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду. При правильном подходе восстановление лесов является основанным на природных механизмах решением для эффективного восстановления и создания желаемого будущего.
/20210113/Skolko-gektarov-lesa-bylo-utracheno-na-planete-za-30-let-15777595.html
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лес, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане отметят Международный день лесов

18:45 19.03.2021
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© Sputnik / Ilya Naimushin / Перейти в фотобанкУчасток федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Ilya Naimushin
/
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Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. 21 март в Узбекистане отметят Международный день лесов, сообщает пресс-служба представительства ФАО в Ташкенте.
В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем лесов. Этот день отмечается в ознаменование важности всех типов лесов и с целью повышения осведомленности об их роли. Каждый Международный день лесов проводится с целью оказать поддержку усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев.
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В этом году в честь Международного дня лесов в рамках проекта ГЭФ/ФАО "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах Узбекистана" проведена масштабная кампания по посадке деревьев. Работа проведена на 4-х пилотных участках проекта – это территории Китабского, Дехканабадского, Папского и Сырдарьинского лесных хозяйств.
"Каждое посаженное дерево имеет значение. Даже небольшие проекты по озеленению и восстановлению могут принести существенные результаты. Леса приносят пользу для здоровья каждого человека: это источник свежего воздуха, питательных продуктов, чистой воды. Восстановление лесов и устойчивое управление ими позволят преодолевать кризисы, связанные с изменением климата и биоразнообразием, и одновременно с этим производить товары и услуги, необходимые для устойчивого развития", - говорит заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.
Инвестиции в восстановление экосистем помогут исцелить людей, сообщества и окружающую среду. При правильном подходе восстановление лесов является основанным на природных механизмах решением для эффективного восстановления и создания желаемого будущего.
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