В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане запущена национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Инициатор проекта — АО O‘zbekiston pochtasi. IT-продукт запущен для развития электронной коммерции в республике.Через эту систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей стране. АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей. Таким образом, Национальный почтовый оператор выступает посредником и гарантом между продавцом и покупателем.Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го будет внедрена система выставления продукции на торги по республике, а до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).
Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане запущена национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Инициатор проекта — АО O‘zbekiston pochtasi. IT-продукт запущен для развития электронной коммерции в республике.
Через эту систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей стране. АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей. Таким образом, Национальный почтовый оператор выступает посредником и гарантом между продавцом и покупателем.
Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го будет внедрена система выставления продукции на торги по республике, а до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).