https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-uzbekistane-poyavilas-natsionalnaya-torgovaya-onlayn-platforma-17847910.html

В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа

В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа

Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T12:29+0500

2021-03-19T12:29+0500

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общество

"узбекистон почтаси"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане запущена национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Инициатор проекта — АО O‘zbekiston pochtasi. IT-продукт запущен для развития электронной коммерции в республике.Через эту систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей стране. АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей. Таким образом, Национальный почтовый оператор выступает посредником и гарантом между продавцом и покупателем.Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го будет внедрена система выставления продукции на торги по республике, а до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).

/20201011/V-Uzbekistane-mozhno-budet-otslezhivat-pochtovye-otpravleniya-v-rezhime-onlajn-15158337.html

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"узбекистон почтаси", узбекистан