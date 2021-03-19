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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-uzbekistane-poyavilas-natsionalnaya-torgovaya-onlayn-platforma-17847910.html
В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа
В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа
Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T12:29+0500
2021-03-19T12:41+0500
общество
"узбекистон почтаси"
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане запущена национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Инициатор проекта — АО O‘zbekiston pochtasi. IT-продукт запущен для развития электронной коммерции в республике.Через эту систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей стране. АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей. Таким образом, Национальный почтовый оператор выступает посредником и гарантом между продавцом и покупателем.Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го будет внедрена система выставления продукции на торги по республике, а до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).
/20201011/V-Uzbekistane-mozhno-budet-otslezhivat-pochtovye-otpravleniya-v-rezhime-onlajn-15158337.html
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"узбекистон почтаси", узбекистан

В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа

12:29 19.03.2021 (обновлено: 12:41 19.03.2021)
598
© Foto : PixabayМужчина с картой у компьютера
Мужчина с картой у компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Foto : Pixabay
Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Узбекистане запущена национальная торговая онлайн-площадка Unisavdo.uz, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Инициатор проекта — АО O‘zbekiston pochtasi. IT-продукт запущен для развития электронной коммерции в республике.
Через эту систему предприниматели смогут выставлять свою продукцию на торги по всей стране. АО O‘zbekiston pochtasi займется доставкой товаров по адресам покупателей. Таким образом, Национальный почтовый оператор выступает посредником и гарантом между продавцом и покупателем.
Сотрудница ставит печать на бандероль - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2020
Общество
В Узбекистане можно будет отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн
11 Октября 2020, 10:47
538
Сейчас специалисты АО O‘zbekiston pochtasi работают над созданием системы хранения и упаковки доставляемой продукции.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021-го будет внедрена система выставления продукции на торги по республике, а до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).
000000
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