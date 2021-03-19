Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане

В 2021-м жители Узбекистана отдохнут на Навруз три дня. Однако из-за обострения эпидемической обстановки в республике спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в стране рекомендовала отказаться от широкого празднования и провести эти дни в семейном кругу.
Откуда происходит обычай отмечать Навруз? Что означает название и в каких странах празднуют этот день? А еще — в нашей инфографике удивительные традиции и волшебные символы праздника.
В 2021-м жители Узбекистана отдохнут на Навруз три дня.
Однако из-за обострения эпидемической обстановки в республике спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в стране рекомендовала отказаться от широкого празднования и провести эти дни в семейном кругу.