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Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане
Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане
Откуда происходит обычай отмечать Навруз? Что означает название и в каких странах празднуют этот день? А еще — в нашей инфографике удивительные традиции и... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
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В 2021-м жители Узбекистана отдохнут на Навруз три дня. Однако из-за обострения эпидемической обстановки в республике спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в стране рекомендовала отказаться от широкого празднования и провести эти дни в семейном кругу.
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инфографика, мультимедиа, навруз

Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане

13:06 19.03.2021 (обновлено: 13:30 19.03.2021)
178
Откуда происходит обычай отмечать Навруз? Что означает название и в каких странах празднуют этот день? А еще — в нашей инфографике удивительные традиции и волшебные символы праздника.
Настроение Навруз - Sputnik Узбекистан
Настроение Навруз - Sputnik Узбекистан
В 2021-м жители Узбекистана отдохнут на Навруз три дня.
Однако из-за обострения эпидемической обстановки в республике спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в стране рекомендовала отказаться от широкого празднования и провести эти дни в семейном кругу.
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