https://uz.sputniknews.ru/20210319/vdokhnovenie-novogo-dnya--kak-otmechayut-navruz-v-uzbekistane-17848608.html

Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане

Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане

Откуда происходит обычай отмечать Навруз? Что означает название и в каких странах празднуют этот день? А еще — в нашей инфографике удивительные традиции и... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T13:06+0500

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инфографика

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навруз

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В 2021-м жители Узбекистана отдохнут на Навруз три дня. Однако из-за обострения эпидемической обстановки в республике спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в стране рекомендовала отказаться от широкого празднования и провести эти дни в семейном кругу.

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инфографика, мультимедиа, навруз