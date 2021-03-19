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Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал
Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал
Железнодорожный комплекс рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T16:18+0500
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общество
министерство транспорта республики узбекистан
вокзал
узбекистон темир йуллари
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Сдать в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в городе Ханабад Андижанской области планировали именно накануне Навруза — так местные власти решили поздравить жителей региона с всенародным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана. Строительство сооружения взяли на себя работники АО "Узбекистон темир йуллари", — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.Железнодорожный вокзал рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.Первый пассажирский поезд по маршруту "Андижан — Ханабад" запущен сегодня, 19 марта.
ташкентская область
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министерство транспорта республики узбекистан, вокзал, узбекистон темир йуллари, ташкентская область

Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал

16:18 19.03.2021 (обновлено: 20:46 19.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЖелезнодорожный вокзал в Ташкенте
Железнодорожный вокзал в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Железнодорожный комплекс рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Сдать в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в городе Ханабад Андижанской области планировали именно накануне Навруза — так местные власти решили поздравить жителей региона с всенародным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.
Строительство сооружения взяли на себя работники АО "Узбекистон темир йуллари", — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.
Железнодорожный вокзал рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.

Первый пассажирский поезд по маршруту "Андижан — Ханабад" запущен сегодня, 19 марта.
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