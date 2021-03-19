Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Сдать в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в городе Ханабад Андижанской области планировали именно накануне Навруза — так местные власти решили поздравить жителей региона с всенародным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана. Строительство сооружения взяли на себя работники АО "Узбекистон темир йуллари", — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.Железнодорожный вокзал рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.Первый пассажирский поезд по маршруту "Андижан — Ханабад" запущен сегодня, 19 марта.
Железнодорожный комплекс рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Сдать в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал в городе Ханабад Андижанской области планировали именно накануне Навруза — так местные власти решили поздравить жителей региона с всенародным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.
Строительство сооружения взяли на себя работники АО "Узбекистон темир йуллари", — отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.
Железнодорожный вокзал рассчитан на 50 мест и способен в сутки обслуживать до 500 пассажиров. Новую работу здесь получили 20 специалистов.
Первый пассажирский поезд по маршруту "Андижан — Ханабад" запущен сегодня, 19 марта.