Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.Соответствующий сенаторский запрос направил председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества Илхому Махкамову.В публикации на сайте верхней палаты парламента отмечается, что в работе касс UzAirways все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия"."Согласно пункту 3.1 инструкции от 25 октября 2015 года №75, если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае авиабилеты гражданам не продают, — говорится в публикации. — Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта".В сенаторском запросе предлагается внести изменения в инструкцию №75 и отчитаться о результатах.
В работе касс авиакомпании до сих пор сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия", считают в верхней палате парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.
Соответствующий сенаторский запрос направил председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества Илхому Махкамову.
В публикации на сайте верхней палаты парламента отмечается, что в работе касс UzAirways все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия".
"Согласно пункту 3.1 инструкции от 25 октября 2015 года №75, если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае авиабилеты гражданам не продают, — говорится в публикации. — Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта".
В сенаторском запросе предлагается внести изменения в инструкцию №75 и отчитаться о результатах.