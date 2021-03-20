https://uz.sputniknews.ru/20210320/kompanii-uzairways-predlozhili-uprostit-prodazhu-biletov-17861112.html

Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов

Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов

В работе касс авиакомпании до сих пор сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия", считают в верхней палате... 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T11:40+0500

2021-03-20T11:40+0500

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общество

uzairways

авиабилет

сенат олий мажлиса

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.Соответствующий сенаторский запрос направил председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества Илхому Махкамову.В публикации на сайте верхней палаты парламента отмечается, что в работе касс UzAirways все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия"."Согласно пункту 3.1 инструкции от 25 октября 2015 года №75, если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае авиабилеты гражданам не продают, — говорится в публикации. — Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта".В сенаторском запросе предлагается внести изменения в инструкцию №75 и отчитаться о результатах.

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uzairways, авиабилет, сенат олий мажлиса, авиакомпания uzbekistan airways