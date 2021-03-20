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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210320/kompanii-uzairways-predlozhili-uprostit-prodazhu-biletov-17861112.html
Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов
Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов
В работе касс авиакомпании до сих пор сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия", считают в верхней палате... 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T11:40+0500
2021-03-20T11:45+0500
общество
uzairways
авиабилет
сенат олий мажлиса
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.Соответствующий сенаторский запрос направил председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества Илхому Махкамову.В публикации на сайте верхней палаты парламента отмечается, что в работе касс UzAirways все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия"."Согласно пункту 3.1 инструкции от 25 октября 2015 года №75, если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае авиабилеты гражданам не продают, — говорится в публикации. — Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта".В сенаторском запросе предлагается внести изменения в инструкцию №75 и отчитаться о результатах.
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uzairways, авиабилет, сенат олий мажлиса, авиакомпания uzbekistan airways

Компании UzAirways предложили упростить продажу билетов

11:40 20.03.2021 (обновлено: 11:45 20.03.2021)
587
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
В работе касс авиакомпании до сих пор сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия", считают в верхней палате парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.
Соответствующий сенаторский запрос направил председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества Илхому Махкамову.
В публикации на сайте верхней палаты парламента отмечается, что в работе касс UzAirways все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы, создающие для граждан "нелогичные препятствия".
"Согласно пункту 3.1 инструкции от 25 октября 2015 года №75, если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал гражданского паспорта. В противном случае авиабилеты гражданам не продают, — говорится в публикации. — Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн на законных основаниях с указанием серийного номера и срока действия гражданского паспорта".
В сенаторском запросе предлагается внести изменения в инструкцию №75 и отчитаться о результатах.
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