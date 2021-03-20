Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана предупредили жителей страны об отдельных случаях перебоев с электричеством.Причина — сильный ветер.Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.
Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана предупредили жителей страны об отдельных случаях перебоев с электричеством.
Причина — сильный ветер.
"По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 18-20 марта по Узбекистану наблюдается увеличение скорости ветра, в том числе значительное — с 17-22 м/с до 23-28 м/с", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.