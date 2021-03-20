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Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством
Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством
Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T11:09+0500
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общество
сильный ветер
электричество
министерство энергетики
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана предупредили жителей страны об отдельных случаях перебоев с электричеством.Причина — сильный ветер.Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.
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сильный ветер, электричество, министерство энергетики

Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством

11:09 20.03.2021 (обновлено: 11:10 20.03.2021)
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© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
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Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана предупредили жителей страны об отдельных случаях перебоев с электричеством.
Причина — сильный ветер.
"По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 18-20 марта по Узбекистану наблюдается увеличение скорости ветра, в том числе значительное — с 17-22 м/с до 23-28 м/с", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.
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