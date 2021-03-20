https://uz.sputniknews.ru/20210320/minenergo-uzbekistana-predupredilo-ob-otdelnykh-sluchayakh-pereboev-s-elektrichestvom-17860785.html

Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством

Минэнерго Узбекистана предупредило об отдельных случаях перебоев с электричеством

Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T11:09+0500

2021-03-20T11:09+0500

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общество

сильный ветер

электричество

министерство энергетики

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана предупредили жителей страны об отдельных случаях перебоев с электричеством.Причина — сильный ветер.Специальные бригады работают над устранением проблем, отметили в Минэнерго.

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сильный ветер, электричество, министерство энергетики