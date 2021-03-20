Мирзиёев помиловал 140 человек по случаю Навруза

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, накануне национального праздника Навруз, подписал указ о помиловании 140 человек, раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления. Об этом сообщает информагентство УзА.Из числа помилованных четыре человека полностью освобождаются от наказания и возвратятся к семьям и близким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы для 59 лиц, от отбывания наказания условно-досрочно освобождены 69 человек, для восьми — назначенное наказание заменено на более мягкое.Среди помилованных девять человек старше 60 лет, 13 женщин, 12 иностранцев, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Шавкат Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных в декабре 2017-го. С тех пор в республике он применялся девять раз в отношении более четырех тысяч лиц. Традиционно помилование приурочивается к праздничным датам, отмечаемым в стране. Так, в преддверии 8 Марта в этом году были помилованы 83 женщины.
Среди помилованных — 12 иностранцев, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, накануне национального праздника Навруз, подписал указ о помиловании 140 человек, раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления. Об этом сообщает информагентство УзА.
Из числа помилованных четыре человека полностью освобождаются от наказания и возвратятся к семьям и близким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы для 59 лиц, от отбывания наказания условно-досрочно освобождены 69 человек, для восьми — назначенное наказание заменено на более мягкое.
Среди помилованных девять человек старше 60 лет, 13 женщин, 12 иностранцев, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
Шавкат Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных в декабре 2017-го. С тех пор в республике он применялся девять раз в отношении более четырех тысяч лиц. Традиционно помилование приурочивается к праздничным датам, отмечаемым в стране. Так, в преддверии 8 Марта в этом году были помилованы 83 женщины.