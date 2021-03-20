https://uz.sputniknews.ru/20210320/mirziev-pomiloval-140-chelovek-po-sluchayu-navruza-17859775.html

Мирзиёев помиловал 140 человек по случаю Навруза

Мирзиёев помиловал 140 человек по случаю Навруза

Среди помилованных — 12 иностранцев, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T10:01+0500

2021-03-20T10:01+0500

2021-03-20T10:03+0500

общество

помилование

навруз

указ

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, накануне национального праздника Навруз, подписал указ о помиловании 140 человек, раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления. Об этом сообщает информагентство УзА.Из числа помилованных четыре человека полностью освобождаются от наказания и возвратятся к семьям и близким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы для 59 лиц, от отбывания наказания условно-досрочно освобождены 69 человек, для восьми — назначенное наказание заменено на более мягкое.Среди помилованных девять человек старше 60 лет, 13 женщин, 12 иностранцев, 14 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Шавкат Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных в декабре 2017-го. С тех пор в республике он применялся девять раз в отношении более четырех тысяч лиц. Традиционно помилование приурочивается к праздничным датам, отмечаемым в стране. Так, в преддверии 8 Марта в этом году были помилованы 83 женщины.

/20210128/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya-15887873.html

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помилование, навруз, указ, шавкат мирзиёев