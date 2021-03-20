Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро. Об этом сообщили в ГАРДТ.Работы Шапиро, "профессионала высокого уровня" стали "ярким, уникальным явлением в культурной жизни" республики, отметили в ГАРДТ.Владимир Шапиро родился в Ташкенте в 1948 году. Выпускник Ташкентского театрального художественного института.В конце 1980-х создал несколько постановок в Ташкентском русском Академическом театре драмы имени М. Горького. В 1990 году был назначен на должность худрука, а в 1991-го — директора театра.Был удостоен медали "Шухрат" (Слава), ордена "Дустлик" (Дружба), ордена "Фидокорона хизматлари учун" (За бескорыстную службу), а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.
В разные годы Шапиро был удостоен медали "Шухрат", ордена "Дустлик", ордена "Фидокорона хизматлари учун", а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро. Об этом сообщили в ГАРДТ.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича. Светлая память и вечный покой!" — говорится в публикации на странице театра в Facebook.
Работы Шапиро, "профессионала высокого уровня" стали "ярким, уникальным явлением в культурной жизни" республики, отметили в ГАРДТ.
Владимир Шапиро родился в Ташкенте в 1948 году. Выпускник Ташкентского театрального художественного института.
В конце 1980-х создал несколько постановок в Ташкентском русском Академическом театре драмы имени М. Горького. В 1990 году был назначен на должность худрука, а в 1991-го — директора театра.
Был удостоен медали "Шухрат" (Слава), ордена "Дустлик" (Дружба), ордена "Фидокорона хизматлари учун" (За бескорыстную службу), а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.