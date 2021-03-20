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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210320/umer-byvshiy-khudruk-russkogo-dramteatra-vladimir-shapiro-17860491.html
Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро
Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро
В разные годы Шапиро был удостоен медали "Шухрат", ордена "Дустлик", ордена "Фидокорона хизматлари учун", а также медали Пушкина — за вклад в развитие... 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T10:49+0500
2021-03-20T10:49+0500
культура
государственный академический русский драматический театр узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро. Об этом сообщили в ГАРДТ.Работы Шапиро, "профессионала высокого уровня" стали "ярким, уникальным явлением в культурной жизни" республики, отметили в ГАРДТ.Владимир Шапиро родился в Ташкенте в 1948 году. Выпускник Ташкентского театрального художественного института.В конце 1980-х создал несколько постановок в Ташкентском русском Академическом театре драмы имени М. Горького. В 1990 году был назначен на должность худрука, а в 1991-го — директора театра.Был удостоен медали "Шухрат" (Слава), ордена "Дустлик" (Дружба), ордена "Фидокорона хизматлари учун" (За бескорыстную службу), а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.
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государственный академический русский драматический театр узбекистана

Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро

10:49 20.03.2021
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© Пресс-служба ГАРДТЗаслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро
Заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Пресс-служба ГАРДТ
В разные годы Шапиро был удостоен медали "Шухрат", ордена "Дустлик", ордена "Фидокорона хизматлари учун", а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро. Об этом сообщили в ГАРДТ.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича. Светлая память и вечный покой!" — говорится в публикации на странице театра в Facebook.
Работы Шапиро, "профессионала высокого уровня" стали "ярким, уникальным явлением в культурной жизни" республики, отметили в ГАРДТ.
Владимир Шапиро родился в Ташкенте в 1948 году. Выпускник Ташкентского театрального художественного института.
В конце 1980-х создал несколько постановок в Ташкентском русском Академическом театре драмы имени М. Горького. В 1990 году был назначен на должность худрука, а в 1991-го — директора театра.
Был удостоен медали "Шухрат" (Слава), ордена "Дустлик" (Дружба), ордена "Фидокорона хизматлари учун" (За бескорыстную службу), а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.
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