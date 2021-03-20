https://uz.sputniknews.ru/20210320/umer-byvshiy-khudruk-russkogo-dramteatra-vladimir-shapiro-17860491.html

Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро

Умер бывший худрук Русского драмтеатра Владимир Шапиро

В разные годы Шапиро был удостоен медали "Шухрат", ордена "Дустлик", ордена "Фидокорона хизматлари учун", а также медали Пушкина — за вклад в развитие... 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T10:49+0500

2021-03-20T10:49+0500

2021-03-20T10:49+0500

культура

государственный академический русский драматический театр узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, бывший художественный руководитель Государственного русского драматического театра республики Владимир Шапиро. Об этом сообщили в ГАРДТ.Работы Шапиро, "профессионала высокого уровня" стали "ярким, уникальным явлением в культурной жизни" республики, отметили в ГАРДТ.Владимир Шапиро родился в Ташкенте в 1948 году. Выпускник Ташкентского театрального художественного института.В конце 1980-х создал несколько постановок в Ташкентском русском Академическом театре драмы имени М. Горького. В 1990 году был назначен на должность худрука, а в 1991-го — директора театра.Был удостоен медали "Шухрат" (Слава), ордена "Дустлик" (Дружба), ордена "Фидокорона хизматлари учун" (За бескорыстную службу), а также медали Пушкина — за вклад в развитие культурных связей между Россией и Узбекистаном.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

государственный академический русский драматический театр узбекистана