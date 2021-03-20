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https://uz.sputniknews.ru/20210320/v-samarkandskoy-oblasti-tragicheski-pogib-starsheklassnik-17866438.html
В Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
В Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
Беда произошла утром 18 марта в махалле "Кушбеги", когда юноша шел на уроки. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T18:48+0500
2021-03-20T18:48+0500
2021-03-20T18:48+0500
происшествия
гибель
ребенок
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник, сообщает региональное Управление внутренних дел.Трагедия произошла утром 18 марта в махалле "Кушбеги", когда юноша шел на уроки. Ему ежедневно приходилось пересекать железнодорожный переезд. Молодой человек стоял около рельсов в ожидании, пока пройдет грузовой поезд. В какой-то момент он оглянулся назад, в сторону одноклассников. Сумка юноши зацепилась за один из вагонов, его потащило следом. Школьник упал и сильно ударился головой. Молодого человека доставили в районную больницу, но врачам не удалось его спасти.
самаркандская область
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гибель, ребенок, самаркандская область
В Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
Беда произошла утром 18 марта в махалле "Кушбеги", когда юноша шел на уроки.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
В Каттакурганском районе Самаркандской области погиб старшеклассник,
сообщает
региональное Управление внутренних дел.
Трагедия произошла утром 18 марта в махалле "Кушбеги", когда юноша шел на уроки. Ему ежедневно приходилось пересекать железнодорожный переезд.
Молодой человек стоял около рельсов в ожидании, пока пройдет грузовой поезд. В какой-то момент он оглянулся назад, в сторону одноклассников.
Сумка юноши зацепилась за один из вагонов, его потащило следом. Школьник упал и сильно ударился головой.
Молодого человека доставили в районную больницу, но врачам не удалось его спасти.