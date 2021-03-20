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Отель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте
Отель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте
Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T18:15+0500
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экономика
хокимият ташкента
отель
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В центре Ташкента будет построен международный отель Hampton by Hilton, сообщает хокимият столицы.По данным пресс-службы, в субботу состоялась церемония закладки капсулы времени.Возведением объекта займется казахстанский девелопер BI Group. Здание отеля вместит 120 номеров и бизнес-центр. Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года.Компания BI Group в 2020 году подписала генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве десяти отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии. Отель в столице Узбекистана станет одним из них.
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хокимият ташкента, отель, ташкент

Отель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте

18:15 20.03.2021 (обновлено: 18:24 20.03.2021)
950
© Sputnik / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкНомер отеля
Номер отеля - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik / Евгений Самарин
/
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Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В центре Ташкента будет построен международный отель Hampton by Hilton, сообщает хокимият столицы.
По данным пресс-службы, в субботу состоялась церемония закладки капсулы времени.
Возведением объекта займется казахстанский девелопер BI Group.
"Компания BI Group является не только застройщиком, но и инвестором проекта, сумма инвестиций составит более 100 миллиардов сумов", — отметили в хокимияте.
Здание отеля вместит 120 номеров и бизнес-центр.
Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте построят международный отель Hampton by Hilton
В Ташкенте построят международный отель Hampton by Hilton - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
В Ташкенте построят международный отель Hampton by Hilton
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Компания BI Group в 2020 году подписала генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве десяти отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии.
Отель в столице Узбекистана станет одним из них.
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