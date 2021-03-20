https://uz.sputniknews.ru/20210320/v-tashkente-postroyat-otel-za-bolee-chem-100-mlrd-sumov-17865919.html

Отель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте

Отель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте

Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T18:15+0500

2021-03-20T18:15+0500

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экономика

хокимият ташкента

отель

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В центре Ташкента будет построен международный отель Hampton by Hilton, сообщает хокимият столицы.По данным пресс-службы, в субботу состоялась церемония закладки капсулы времени.Возведением объекта займется казахстанский девелопер BI Group. Здание отеля вместит 120 номеров и бизнес-центр. Реализация проекта стартует в мае, сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2022 года.Компания BI Group в 2020 году подписала генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве десяти отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии. Отель в столице Узбекистана станет одним из них.

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хокимият ташкента, отель, ташкент