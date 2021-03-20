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В Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы
В Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы
Житель махалли "Мевазор" утром 15 марта вышел из дома и не вернулся. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T17:39+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкентской области идут поиски Баходирова Бобура Ибрагим угли, 1992 года рождения, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Мужчина вышел из дома в Янгиюле 15 марта в 11.00 и не вернулся.Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы, широкие брови, черные глаза. На нем были черная куртка, серый теплый джемпер, джинсовые брюки, черные кроссовки.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Бобура Баходирова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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янгиюль, гувд ташкента, поиск

В Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы

17:39 20.03.2021
791
© SputnikСотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik
Житель махалли "Мевазор" утром 15 марта вышел из дома и не вернулся.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкентской области идут поиски Баходирова Бобура Ибрагим угли, 1992 года рождения, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Мужчина вышел из дома в Янгиюле 15 марта в 11.00 и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы, широкие брови, черные глаза.
На нем были черная куртка, серый теплый джемпер, джинсовые брюки, черные кроссовки.
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаПропавший в Янгиюле Бобур Баходиров
Пропавший в Янгиюле Бобур Баходиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
Пропавший в Янгиюле Бобур Баходиров
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Бобура Баходирова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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