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В Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы

В Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы

Житель махалли "Мевазор" утром 15 марта вышел из дома и не вернулся. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T17:39+0500

2021-03-20T17:39+0500

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкентской области идут поиски Баходирова Бобура Ибрагим угли, 1992 года рождения, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Мужчина вышел из дома в Янгиюле 15 марта в 11.00 и не вернулся.Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы, широкие брови, черные глаза. На нем были черная куртка, серый теплый джемпер, джинсовые брюки, черные кроссовки.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Бобура Баходирова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.

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янгиюль, гувд ташкента, поиск