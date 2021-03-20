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Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео
Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео
Мощное землетрясение произошло в субботу в районе префектуры Мияги в Японии. Очаг находился на глубине 60 километров под водой. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
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видео
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землетрясение
япония
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Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек. Позднее предупреждение было снято.Кроме того, после землетрясения пришлось ограничить движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку. В Мияги оказались обесточенными около 200 жилых домов.При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.
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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
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видео, мультимедиа, землетрясение, япония

Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео

17:17 20.03.2021 (обновлено: 17:19 20.03.2021)
611
Мощное землетрясение произошло в субботу в районе префектуры Мияги в Японии. Очаг находился на глубине 60 километров под водой.
Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек. Позднее предупреждение было снято.
Кроме того, после землетрясения пришлось ограничить движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку.
В Мияги оказались обесточенными около 200 жилых домов.
При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.
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