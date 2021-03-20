https://uz.sputniknews.ru/20210320/yaponiyu-vnov-protryaslo-tolchki-oschuschalis-i-v-tokio--video-17865090.html

Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео

Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео

Мощное землетрясение произошло в субботу в районе префектуры Мияги в Японии. Очаг находился на глубине 60 километров под водой. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T17:17+0500

2021-03-20T17:17+0500

2021-03-20T17:19+0500

видео

мультимедиа

землетрясение

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17865061_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1f684088980991e1a9b230a1e3d2613e.jpg

Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек. Позднее предупреждение было снято.Кроме того, после землетрясения пришлось ограничить движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку. В Мияги оказались обесточенными около 200 жилых домов.При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио. 2021-03-20T17:17+0500 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, мультимедиа, землетрясение, япония