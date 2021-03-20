Японию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео

Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек. Позднее предупреждение было снято.Кроме того, после землетрясения пришлось ограничить движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку. В Мияги оказались обесточенными около 200 жилых домов.При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.
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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
Мощное землетрясение произошло в субботу в районе префектуры Мияги в Японии. Очаг находился на глубине 60 километров под водой.
Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами, сообщалось, что высота волн может достигать одного метра. Власти префектуры попросили эвакуироваться почти семь тысяч человек. Позднее предупреждение было снято.
Кроме того, после землетрясения пришлось ограничить движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку.
В Мияги оказались обесточенными около 200 жилых домов.
При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.