Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области жестоко избили мужчину, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Инцидент произошел поздним вечером 2 марта около торгового комплекса. Сорокатрехлетний Гофур С. вместе со своим братом 37-летним Шавкатом С. напали на 29-летнего Хасана У. Впоследствии у потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.В ходе доследственной проверки выяснилась причина избиения: Хасан У. распространял сплетни про незамужнюю дочь Гафура С., желая опорочить ее честь.В отношении Гафура С. и Шавката С. возбудили уголовное дело по пунктам "к" и "л" части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение из хулиганских побуждений) УК Узбекистана.Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.