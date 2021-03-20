https://uz.sputniknews.ru/20210320/zhitelya-samarkandskoy-oblasti-zhestoko-izbili-za-dlinnyy-yazyk-17862343.html

Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"

Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T13:04+0500

2021-03-20T13:04+0500

2021-03-20T13:04+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

избиение

уголовное дело

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области жестоко избили мужчину, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Инцидент произошел поздним вечером 2 марта около торгового комплекса. Сорокатрехлетний Гофур С. вместе со своим братом 37-летним Шавкатом С. напали на 29-летнего Хасана У. Впоследствии у потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.В ходе доследственной проверки выяснилась причина избиения: Хасан У. распространял сплетни про незамужнюю дочь Гафура С., желая опорочить ее честь.В отношении Гафура С. и Шавката С. возбудили уголовное дело по пунктам "к" и "л" части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение из хулиганских побуждений) УК Узбекистана.Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

самаркандская область

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следственный департамент при мвд узбекистана, избиение, уголовное дело, самаркандская область