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Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"
Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T13:04+0500
2021-03-20T13:04+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
избиение
уголовное дело
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области жестоко избили мужчину, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Инцидент произошел поздним вечером 2 марта около торгового комплекса. Сорокатрехлетний Гофур С. вместе со своим братом 37-летним Шавкатом С. напали на 29-летнего Хасана У. Впоследствии у потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.В ходе доследственной проверки выяснилась причина избиения: Хасан У. распространял сплетни про незамужнюю дочь Гафура С., желая опорочить ее честь.В отношении Гафура С. и Шавката С. возбудили уголовное дело по пунктам "к" и "л" части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение из хулиганских побуждений) УК Узбекистана.Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
самаркандская область
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следственный департамент при мвд узбекистана, избиение, уголовное дело, самаркандская область

Жителя Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык"

13:04 20.03.2021
571
© Sputnik / Варвара ГертьеВ больнице
В больнице - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области жестоко избили мужчину, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел поздним вечером 2 марта около торгового комплекса. Сорокатрехлетний Гофур С. вместе со своим братом 37-летним Шавкатом С. напали на 29-летнего Хасана У.
Впоследствии у потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.
В ходе доследственной проверки выяснилась причина избиения: Хасан У. распространял сплетни про незамужнюю дочь Гафура С., желая опорочить ее честь.
В отношении Гафура С. и Шавката С. возбудили уголовное дело по пунктам "к" и "л" части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение из хулиганских побуждений) УК Узбекистана.
Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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