https://uz.sputniknews.ru/20210322/avariya-v-fergane-toplivovoz-stolknulsya-s-legkovushkoy-17888676.html

Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой

Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой

Водитель легкового авто получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T18:41+0500

2021-03-22T18:41+0500

2021-03-22T18:41+0500

происшествия

губдд

авария

фергана

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На одной из дорог Ферганы сегодня утром произошла авария, которая могла бы обернуться страшной трагедией, если бы случилось возгорание. Нефтевоз столкнулся с автомобилем марки Cobalt, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.Все случилось в 09:50 на пересечении улиц Ислама Каримова и Кичик халка, на 1-километре автомобильной дороги 4Р-143 "Фергана-Кувасай".За рулем легкового автомобиля находился молодой человек 1997 года рождения, от удара от получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.Водитель нефтевоза в медучреждение не обращался.По данному инциденту соответствующие органы Ферганы проводят дознание.

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губдд, авария, фергана