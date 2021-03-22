Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На одной из дорог Ферганы сегодня утром произошла авария, которая могла бы обернуться страшной трагедией, если бы случилось возгорание. Нефтевоз столкнулся с автомобилем марки Cobalt, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.Все случилось в 09:50 на пересечении улиц Ислама Каримова и Кичик халка, на 1-километре автомобильной дороги 4Р-143 "Фергана-Кувасай".За рулем легкового автомобиля находился молодой человек 1997 года рождения, от удара от получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.Водитель нефтевоза в медучреждение не обращался.По данному инциденту соответствующие органы Ферганы проводят дознание.
Водитель легкового авто получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На одной из дорог Ферганы сегодня утром произошла авария, которая могла бы обернуться страшной трагедией, если бы случилось возгорание. Нефтевоз столкнулся с автомобилем марки Cobalt, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.