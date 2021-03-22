Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210322/avariya-v-fergane-toplivovoz-stolknulsya-s-legkovushkoy-17888676.html
Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой
Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой
Водитель легкового авто получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T18:41+0500
2021-03-22T18:41+0500
происшествия
губдд
авария
фергана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17888549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd3b09ebc078d50cb72ec8a8c960ed47.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На одной из дорог Ферганы сегодня утром произошла авария, которая могла бы обернуться страшной трагедией, если бы случилось возгорание. Нефтевоз столкнулся с автомобилем марки Cobalt, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.Все случилось в 09:50 на пересечении улиц Ислама Каримова и Кичик халка, на 1-километре автомобильной дороги 4Р-143 "Фергана-Кувасай".За рулем легкового автомобиля находился молодой человек 1997 года рождения, от удара от получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.Водитель нефтевоза в медучреждение не обращался.По данному инциденту соответствующие органы Ферганы проводят дознание.
фергана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17888549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2517e5fa8c7278d708e932f3e41a6364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
губдд, авария, фергана

Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой

18:41 22.03.2021
1477
© Пресс-служба ГУБДД МВДВ Фергане Cobalt столкнулся с нефтевозом
В Фергане Cobalt столкнулся с нефтевозом - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба ГУБДД МВД
Водитель легкового авто получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На одной из дорог Ферганы сегодня утром произошла авария, которая могла бы обернуться страшной трагедией, если бы случилось возгорание. Нефтевоз столкнулся с автомобилем марки Cobalt, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.
© Пресс-служба ГУБДД МВДВ Фергане Cobalt столкнулся с нефтевозом
В Фергане Cobalt столкнулся с нефтевозом - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
В Фергане Cobalt столкнулся с нефтевозом
© Пресс-служба ГУБДД МВД
Все случилось в 09:50 на пересечении улиц Ислама Каримова и Кичик халка, на 1-километре автомобильной дороги 4Р-143 "Фергана-Кувасай".
За рулем легкового автомобиля находился молодой человек 1997 года рождения, от удара от получил серьезные телесные повреждения и доставлен в травмами в больницу. Сейчас его наблюдают медики.
Водитель нефтевоза в медучреждение не обращался.
По данному инциденту соответствующие органы Ферганы проводят дознание.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:34В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг
19:28По стопам Конора, с мечтой о лиге Хабиба — история узбекского бойца из Обнинска
18:41Авария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой
17:58"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС
17:56Путин сообщил, что намерен вакцинироваться во вторник
17:52Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"
17:38Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"
17:16Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления
16:55Feduk выступит в Ташкенте
16:37Водитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла
16:20Дональд Трамп запускает собственную соцсеть
16:07Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
15:34Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана
15:29Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
15:27Президент поздравил работников махалли и призвал к усилению их влияния на социум
15:25"Не стой рядом со мной": Америку охватили митинги в защиту азиатов — видео
13:44Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних
13:44Душанбе объявили культурной столицей СНГ
13:41В Ургенче полуголые девушки готовили сумаляк - реакция УВД
13:21Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами