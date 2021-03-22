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https://uz.sputniknews.ru/20210322/donald-tramp-zapuskaet-svoyu-sobstvennuyu-sotsset-17884182.html
Дональд Трамп запускает собственную соцсеть
Дональд Трамп запускает собственную соцсеть
Есть надежда, что новая социальная сеть привлечет огромное количество пользователей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T16:20+0500
2021-03-22T16:20+0500
2021-03-22T17:02+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа. После этого бывший президент США заявил, что соцстеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.
/20210109/Twitter-navsegda-zablokiroval-akkaunt-Trampa--za-podstrekatelstvo-k-nasiliyu-15748509.html
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дональд трамп, сша, дональд трамп, сша
Дональд Трамп запускает собственную соцсеть 16:20 22.03.2021 (обновлено: 17:02 22.03.2021)
Есть надежда, что новая социальная сеть привлечет огромное количество пользователей.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik.
Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает
Fox News.
"Новая платформа привлечет миллионы пользователей и полностью изменит правила игры", - говорится в информации.
Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.
Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа.
После этого бывший президент США заявил, что соцстеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.