https://uz.sputniknews.ru/20210322/donald-tramp-zapuskaet-svoyu-sobstvennuyu-sotsset-17884182.html

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть

Есть надежда, что новая социальная сеть привлечет огромное количество пользователей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T16:20+0500

2021-03-22T16:20+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа. После этого бывший президент США заявил, что соцстеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.

/20210109/Twitter-navsegda-zablokiroval-akkaunt-Trampa--za-podstrekatelstvo-k-nasiliyu-15748509.html

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