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Дональд Трамп запускает собственную соцсеть
Дональд Трамп запускает собственную соцсеть
Есть надежда, что новая социальная сеть привлечет огромное количество пользователей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T16:20+0500
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в мире
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа. После этого бывший президент США заявил, что соцстеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.
/20210109/Twitter-navsegda-zablokiroval-akkaunt-Trampa--za-podstrekatelstvo-k-nasiliyu-15748509.html
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дональд трамп, сша, дональд трамп, сша

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть

16:20 22.03.2021 (обновлено: 17:02 22.03.2021)
631
© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп во время посещения пограничной стены между США и Мексикой в ​​Аламо, штат Техас
Президент США Дональд Трамп во время посещения пограничной стены между США и Мексикой в ​​Аламо, штат Техас - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Президент США Дональд Трамп во время посещения пограничной стены между США и Мексикой в ​​Аламо, штат Техас
© REUTERS / Carlos Barria
Есть надежда, что новая социальная сеть привлечет огромное количество пользователей.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в скором времени создаст свою социальную сеть, сообщает Fox News.

"Новая платформа привлечет миллионы пользователей и полностью изменит правила игры", - говорится в информации.

Известно, что на данный момент Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими компаниями.
Напомним, в январе руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа.
Заблокированный аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2021
В мире
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа — за "подстрекательство к насилию"
9 Января, 12:10
127
После этого бывший президент США заявил, что соцстеть заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова в плане нападок на свободу слова.
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