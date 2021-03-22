https://uz.sputniknews.ru/20210322/draka-slonov-vo-vremya-shou-v-kazani-dressirovschik-obyasnil-chto-proizoshlo-17876952.html

Драка слонов во время шоу в Казани: дрессировщик объяснил, что произошло

Драка слонов во время шоу в Казани: дрессировщик объяснил, что произошло

Следует иметь в виду, что в РФ, где произошел инцидент, завозят только слоних. У них часто случается борьба за первенство. Это как раз и был тот случай. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T11:53+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Накануне по Сети разлетелось видео стычки между двумя слонами прямо во время представления: животные подрались на глазах у удивленных зрителей.Дрессировщики быстро вмешались, пострадавших в результате инцидента не было.Все произошло очень внезапно, поэтому никто не понял, что же случилось.Своим мнением поделился дрессировщик Московского цирка им. Никулина Андрей Дементьев-Корнилов. По его словам, агрессивное поведение слонов было вызвано их межличностными отношениями.Иными словам, одно животное разозлилось на другое, и произошел конфликт, причем такое иногда случается и в дикой природе.Дрессировщик добавил, что обычно такие конфликты вспыхивают неожиданно, но все же негатив можно уловить.В таких случаях сотрудники зоопарка разводят враждующих слоних по разным вольерам, добавил Дементьев-Корнилов.

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слон, животные, татарстан, драка, цирк