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Душанбе объявили культурной столицей СНГ
Душанбе объявили культурной столицей СНГ
Мэру столицы Таджикистана в воскресенье был вручен соответствующий сертификат. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T13:44+0500
2021-03-22T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Душанбе весь 2021 год будет нести статус культурной столицы Содружества Независимых Государств, сообщается на интернет-портале СНГ.Мэру столицы Таджикистана Рустаму Эмомали в воскресенье вручили соответствующий сертификат. Церемония состоялась в Театре оперы и балета.Присвоение Душанбе статуса культурной столицы Содружества совпало с Наврузом — праздником весны, новой жизни, что символично, заявил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Исканов.Гостям мероприятия показали короткометражный фильм о городе, также перед ними выступили разные творческие коллективы.В 2020-м культурной столицей СНГ был казахстанский Шымкент.Этот статус присваивают городам Содружества с 2011 года.
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таджикистан, душанбе, снг

Душанбе объявили культурной столицей СНГ

13:44 22.03.2021
217
© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция, посвященная Наврузу, на одной из улиц в Душанбе
Праздничная инсталляция, посвященная Наврузу, на одной из улиц в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Мэру столицы Таджикистана в воскресенье был вручен соответствующий сертификат.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Душанбе весь 2021 год будет нести статус культурной столицы Содружества Независимых Государств, сообщается на интернет-портале СНГ.
Мэру столицы Таджикистана Рустаму Эмомали в воскресенье вручили соответствующий сертификат. Церемония состоялась в Театре оперы и балета.
© Интернет-портал СНГДушанбе получил сертификат культурной столицы СНГ
Душанбе получил сертификат культурной столицы СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Душанбе получил сертификат культурной столицы СНГ
© Интернет-портал СНГ
Присвоение Душанбе статуса культурной столицы Содружества совпало с Наврузом — праздником весны, новой жизни, что символично, заявил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Исканов.
Гостям мероприятия показали короткометражный фильм о городе, также перед ними выступили разные творческие коллективы.
В 2020-м культурной столицей СНГ был казахстанский Шымкент.
Этот статус присваивают городам Содружества с 2011 года.
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