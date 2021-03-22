https://uz.sputniknews.ru/20210322/dushanbe-obyavili-kulturnoy-stolitsey-sng-17880037.html

Душанбе объявили культурной столицей СНГ

Душанбе объявили культурной столицей СНГ

Мэру столицы Таджикистана в воскресенье был вручен соответствующий сертификат. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T13:44+0500

2021-03-22T13:44+0500

2021-03-22T13:44+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Душанбе весь 2021 год будет нести статус культурной столицы Содружества Независимых Государств, сообщается на интернет-портале СНГ.Мэру столицы Таджикистана Рустаму Эмомали в воскресенье вручили соответствующий сертификат. Церемония состоялась в Театре оперы и балета.Присвоение Душанбе статуса культурной столицы Содружества совпало с Наврузом — праздником весны, новой жизни, что символично, заявил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Исканов.Гостям мероприятия показали короткометражный фильм о городе, также перед ними выступили разные творческие коллективы.В 2020-м культурной столицей СНГ был казахстанский Шымкент.Этот статус присваивают городам Содружества с 2011 года.

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