Душанбе объявили культурной столицей СНГ

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Душанбе весь 2021 год будет нести статус культурной столицы Содружества Независимых Государств, сообщается на интернет-портале СНГ.Мэру столицы Таджикистана Рустаму Эмомали в воскресенье вручили соответствующий сертификат. Церемония состоялась в Театре оперы и балета.Присвоение Душанбе статуса культурной столицы Содружества совпало с Наврузом — праздником весны, новой жизни, что символично, заявил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Исканов.Гостям мероприятия показали короткометражный фильм о городе, также перед ними выступили разные творческие коллективы.В 2020-м культурной столицей СНГ был казахстанский Шымкент.Этот статус присваивают городам Содружества с 2011 года.
Присвоение Душанбе статуса культурной столицы Содружества совпало с Наврузом — праздником весны, новой жизни, что символично, заявил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Исканов.
Гостям мероприятия показали короткометражный фильм о городе, также перед ними выступили разные творческие коллективы.
В 2020-м культурной столицей СНГ был казахстанский Шымкент.
Этот статус присваивают городам Содружества с 2011 года.