https://uz.sputniknews.ru/20210322/eksperty-voz-nazvali-esche-odu-veroyatnuyu-prichinu-rasprostraneniya-covid-17878323.html

Эксперты ВОЗ назвали еще одну вероятную причину распространения COVID

Эксперты ВОЗ назвали еще одну вероятную причину распространения COVID

Исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции могла стать лабораторная утечка... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T11:57+0500

2021-03-22T11:57+0500

2021-03-22T12:36+0500

в мире

коронавирус

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китай

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ученые предположили, что причиной эпидемической вспышки SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".Эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.В итоге специалисты сошлись во мнении, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане маловероятно, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции могла стать лабораторная утечка вируса. Существует также гипотеза о передаче болезни через зараженную пищу.При этом наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане."Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека", — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.Он добавил, что текущие данные свидетельствуют о том, что рынок — это место распространения SARS-CoV-2, но не обязательно место его рождения.

/20210114/Doktor-Myasnikov-usomnilsya-v-estestvennom-proiskhozhdenii-COVID-19-15786452.html

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коронавирус, воз, китай