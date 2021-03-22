Эксперты ВОЗ назвали еще одну вероятную причину распространения COVID

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ученые предположили, что причиной эпидемической вспышки SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".Эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.В итоге специалисты сошлись во мнении, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане маловероятно, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции могла стать лабораторная утечка вируса. Существует также гипотеза о передаче болезни через зараженную пищу.При этом наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане."Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека", — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.Он добавил, что текущие данные свидетельствуют о том, что рынок — это место распространения SARS-CoV-2, но не обязательно место его рождения.
Исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции могла стать лабораторная утечка вируса.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ученые предположили, что причиной эпидемической вспышки SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Блумберг".
Эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.
В итоге специалисты сошлись во мнении, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане маловероятно, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию о том, что причиной появления инфекции могла стать лабораторная утечка вируса. Существует также гипотеза о передаче болезни через зараженную пищу.