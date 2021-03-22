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Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
Небывалые ливни накрыли Австралию: разрушены десятки домов и огромное количество местных жителей уже эвакуировано. Смотрите фотоленту! 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T15:29+0500
2021-03-22T15:29+0500
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фото
наводнение
австралия
фотолента
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Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
15:29 22.03.2021 (обновлено: 15:33 22.03.2021)
Небывалые ливни накрыли Австралию: разрушены десятки домов и огромное количество местных жителей уже эвакуировано. Смотрите фотоленту!
© AFP 2018 / SAEED KHAN
В Австралии уже несколько дней идут обильные ливни, которые вызвали наводнение.
В Австралии уже несколько дней идут обильные ливни, которые вызвали наводнение.
© AFP 2018 / SAEED KHAN
Около 18 тысяч человек покинули свои дома на восточном побережье.
Около 18 тысяч человек покинули свои дома на восточном побережье.
© AFP 2018 / SAEED KHAN
Сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори.
Сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори.
© AFP 2018 / SAEED KHAN
Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи.
Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи.
© AFP 2018 / SAEED KHAN
Под угрозой затопления оказался даже Сидней.
Под угрозой затопления оказался даже Сидней.
© AFP 2018 / SAEED KHAN
За последние дни выпало рекордное количество осадков, что привело к разливу рек и прорыву плотин.
За последние дни выпало рекордное количество осадков, что привело к разливу рек и прорыву плотин.
© AP Photo / Mark Baker
Такие ливни в Австралии продолжатся до середины недели.
Такие ливни в Австралии продолжатся до середины недели.