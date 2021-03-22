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Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
Небывалые ливни накрыли Австралию: разрушены десятки домов и огромное количество местных жителей уже эвакуировано. Смотрите фотоленту! 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, наводнение, австралия, фотолента

Эвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото

15:29 22.03.2021 (обновлено: 15:33 22.03.2021)
154
Небывалые ливни накрыли Австралию: разрушены десятки домов и огромное количество местных жителей уже эвакуировано. Смотрите фотоленту!
© AFP 2018 / SAEED KHAN

В Австралии уже несколько дней идут обильные ливни, которые вызвали наводнение.

В Австралии уже несколько дней идут обильные ливни, которые вызвали наводнение. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

В Австралии уже несколько дней идут обильные ливни, которые вызвали наводнение.

© AFP 2018 / SAEED KHAN

Около 18 тысяч человек покинули свои дома на восточном побережье.

Около 18 тысяч человек покинули свои дома на восточном побережье. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

Около 18 тысяч человек покинули свои дома на восточном побережье.

© AFP 2018 / SAEED KHAN

Сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори.

Сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

Сильнее всего от наводнения пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори.

© AFP 2018 / SAEED KHAN

Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи.

Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи.

© AFP 2018 / SAEED KHAN

Под угрозой затопления оказался даже Сидней.

Под угрозой затопления оказался даже Сидней. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

Под угрозой затопления оказался даже Сидней.

© AFP 2018 / SAEED KHAN

За последние дни выпало рекордное количество осадков, что привело к разливу рек и прорыву плотин.

За последние дни выпало рекордное количество осадков, что привело к разливу рек и прорыву плотин. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP 2018 / SAEED KHAN

За последние дни выпало рекордное количество осадков, что привело к разливу рек и прорыву плотин.

© AP Photo / Mark Baker

Такие ливни в Австралии продолжатся до середины недели.

Такие ливни в Австралии продолжатся до середины недели. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AP Photo / Mark Baker

Такие ливни в Австралии продолжатся до середины недели.

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