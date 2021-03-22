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https://uz.sputniknews.ru/20210322/feduk-vystupit-v-tashkente-17885511.html
Feduk выступит в Ташкенте
Feduk выступит в Ташкенте
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T16:55+0500
2021-03-22T16:55+0500
2021-03-22T17:04+0500
культура
музыкант
артист
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Российский рэпер Feduk выступит в Ташкенте, сообщает Афиша.уз.Выступление состоится с 19.00 до 22.00. Стоимость билетов - от 80 000 до 150 000 сумов.Напомним, ранее стало известно, что российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля.
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Feduk выступит в Ташкенте 16:55 22.03.2021 (обновлено: 17:04 22.03.2021)
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik.
Российский рэпер Feduk выступит в Ташкенте, сообщает
Афиша.уз.
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
Выступление состоится с 19.00 до 22.00. Стоимость билетов - от 80 000 до 150 000 сумов.
Напомним, ранее стало известно, что российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля.