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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210322/feduk-vystupit-v-tashkente-17885511.html
Feduk выступит в Ташкенте
Feduk выступит в Ташкенте
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
музыкант
артист
концерт
музыка
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Российский рэпер Feduk выступит в Ташкенте, сообщает Афиша.уз.Выступление состоится с 19.00 до 22.00. Стоимость билетов - от 80 000 до 150 000 сумов.Напомним, ранее стало известно, что российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля.
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музыкант, артист, концерт, музыка, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Feduk выступит в Ташкенте

16:55 22.03.2021 (обновлено: 17:04 22.03.2021)
725
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкFeduk
Feduk - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Российский рэпер Feduk выступит в Ташкенте, сообщает Афиша.уз.
Концерт рэпера пройдет в Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
Выступление состоится с 19.00 до 22.00. Стоимость билетов - от 80 000 до 150 000 сумов.
Напомним, ранее стало известно, что российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Ташкенте 17 апреля.
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