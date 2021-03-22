https://uz.sputniknews.ru/20210322/glavy-mid-sng-vystupili-protiv--ispolzovaniya-mer-ekonomicheskogo-davleniya-17885391.html

Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления

Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления

Главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление об укреплении роли международного права. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T17:16+0500

2021-03-22T17:16+0500

2021-03-22T17:16+0500

политика

санкции

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1287/72/12877251_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1d342c6c64f812e205d9edacc5a34fd5.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министры иностранных дел стран СНГ выступили против вмешательства по внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Главы МИД вновь подтвердили "важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", в частности — "с целью организации свержения легитимных правительств". Кроме того, министры осудили "экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права".Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться, подчеркнули министры. Нарушение этих обязательств может привести к обострению напряженности в отношениях между странами, отметили главы МИД.

/20210313/razvitie-transportnykh-sistem-i-obschie-rynki-k-chemu-idet-sng-30-let-spustya-17736816.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

санкции, снг