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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210322/glavy-mid-sng-vystupili-protiv--ispolzovaniya-mer-ekonomicheskogo-davleniya-17885391.html
Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления
Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления
Главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление об укреплении роли международного права. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T17:16+0500
2021-03-22T17:16+0500
политика
санкции
снг
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министры иностранных дел стран СНГ выступили против вмешательства по внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Главы МИД вновь подтвердили "важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", в частности — "с целью организации свержения легитимных правительств". Кроме того, министры осудили "экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права".Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться, подчеркнули министры. Нарушение этих обязательств может привести к обострению напряженности в отношениях между странами, отметили главы МИД.
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санкции, снг

Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления

17:16 22.03.2021
822
© Портал СНГСНГ
СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Портал СНГ
Главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление об укреплении роли международного права.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министры иностранных дел стран СНГ выступили против вмешательства по внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главы МИД вновь подтвердили "важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", в частности — "с целью организации свержения легитимных правительств". Кроме того, министры осудили "экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права".
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Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться, подчеркнули министры.
Нарушение этих обязательств может привести к обострению напряженности в отношениях между странами, отметили главы МИД.
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