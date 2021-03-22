Главы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министры иностранных дел стран СНГ выступили против вмешательства по внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Главы МИД вновь подтвердили "важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", в частности — "с целью организации свержения легитимных правительств". Кроме того, министры осудили "экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права".Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться, подчеркнули министры. Нарушение этих обязательств может привести к обострению напряженности в отношениях между странами, отметили главы МИД.
Главы внешнеполитических ведомств приняли совместное заявление об укреплении роли международного права.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министры иностранных дел стран СНГ выступили против вмешательства по внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главы МИД вновь подтвердили "важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", в частности — "с целью организации свержения легитимных правительств". Кроме того, министры осудили "экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права".