Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом столицу Туркменистана Ашхабад. О деталях поездки рассказали в пресс-службе администрации города.Столичный градоначальник встретился со своим коллегой из Ашхабада Язтаганом Гилиджовым. Чиновники подробно обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Ознакомились, в частности, с предварительным проектом парка "Ташкент", который планируется построить в Ашхабаде.Как отметил Язтаган Гилиджов, парк "Ташкент" будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь три гектара.Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте в знак дружбы между республиками открылся парк "Ашхабад". В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, которые считаются символом Туркменистана.
Зона отдыха появится в центре столицы Туркменистана на площади в три гектара.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом столицу Туркменистана Ашхабад. О деталях поездки рассказали в пресс-службе администрации города.
Столичный градоначальник встретился со своим коллегой из Ашхабада Язтаганом Гилиджовым. Чиновники подробно обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Ознакомились, в частности, с предварительным проектом парка "Ташкент", который планируется построить в Ашхабаде.
Как отметил Язтаган Гилиджов, парк "Ташкент" будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь три гектара.
Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте в знак дружбы между республиками открылся парк "Ашхабад". В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.