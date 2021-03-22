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https://uz.sputniknews.ru/20210322/khokim-tashkenta-oznakomilsya-v-ashkhabade-s-proektom-parka-tashkent-17886837.html
Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"
Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"
Зона отдыха появится в центре столицы Туркменистана на площади в три гектара. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T17:52+0500
2021-03-22T17:55+0500
общество
джахонгир артыкходжаев
ашхабад
туркменистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом столицу Туркменистана Ашхабад. О деталях поездки рассказали в пресс-службе администрации города.Столичный градоначальник встретился со своим коллегой из Ашхабада Язтаганом Гилиджовым. Чиновники подробно обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Ознакомились, в частности, с предварительным проектом парка "Ташкент", который планируется построить в Ашхабаде.Как отметил Язтаган Гилиджов, парк "Ташкент" будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь три гектара.Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте в знак дружбы между республиками открылся парк "Ашхабад". В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, которые считаются символом Туркменистана.
/20191128/Knigi-prezidenta-Turkmenistana-o-kovrakh-i-chae-izdali-v-Uzbekistane-12901024.html
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джахонгир артыкходжаев, ашхабад, туркменистан, ташкент

Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"

17:52 22.03.2021 (обновлено: 17:55 22.03.2021)
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© Пресс-служба хокимията ТашкентаДелегация во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад
Делегация во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Зона отдыха появится в центре столицы Туркменистана на площади в три гектара.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом столицу Туркменистана Ашхабад. О деталях поездки рассказали в пресс-службе администрации города.
Столичный градоначальник встретился со своим коллегой из Ашхабада Язтаганом Гилиджовым. Чиновники подробно обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Ознакомились, в частности, с предварительным проектом парка "Ташкент", который планируется построить в Ашхабаде.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаДелегация во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад
Делегация во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Делегация во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым посетила с рабочим визитом Ашхабад
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Как отметил Язтаган Гилиджов, парк "Ташкент" будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь три гектара.
Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте в знак дружбы между республиками открылся парк "Ашхабад". В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с экспозицией книг — научных трудов президента Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2019
Общество
Книги президента Туркменистана о коврах и чае издали в Узбекистане
28 Ноября 2019, 21:48
461
На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, которые считаются символом Туркменистана.
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