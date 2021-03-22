https://uz.sputniknews.ru/20210322/khokim-tashkenta-oznakomilsya-v-ashkhabade-s-proektom-parka-tashkent-17886837.html

Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"

Хоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"

Зона отдыха появится в центре столицы Туркменистана на площади в три гектара. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T17:52+0500

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2021-03-22T17:55+0500

общество

джахонгир артыкходжаев

ашхабад

туркменистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым посетила с рабочим визитом столицу Туркменистана Ашхабад. О деталях поездки рассказали в пресс-службе администрации города.Столичный градоначальник встретился со своим коллегой из Ашхабада Язтаганом Гилиджовым. Чиновники подробно обсудили вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Ознакомились, в частности, с предварительным проектом парка "Ташкент", который планируется построить в Ашхабаде.Как отметил Язтаган Гилиджов, парк "Ташкент" будет построен в историческом центре Ашхабада и займет площадь три гектара.Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте в знак дружбы между республиками открылся парк "Ашхабад". В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, которые считаются символом Туркменистана.

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ашхабад

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джахонгир артыкходжаев, ашхабад, туркменистан, ташкент