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Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"
Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"
На то чтобы преодолеть весь путь, потребуется от 102 до 114 дней. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T17:38+0500
2021-03-22T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три балтийские республики — Литву, Латвию, Эстонию — скоро свяжет пешеходная тропа.Дорога получится довольно длинная — более 2 141 километра, сообщает Travel and Leisure. Этот путь станет частью европейского маршрута для трекинга, который простирается через побережье Нидерландов, Германии и Польши.Вся тропа разделена на отрезки длиной в 20 километров. Впрочем, есть и другие варианты разделения пути, которые предполагают однодневные походы.Новую пешеходную дорогу планируют оборудовать специальными указателями. Также в планах — указать на карте места, где можно остановиться на ночлег и посмотреть что-то из достопримечательностей.
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литва, латвия, эстония

Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"

17:38 22.03.2021 (обновлено: 17:41 22.03.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМарш ветеранов СС в Риге
Марш ветеранов СС в Риге - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
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На то чтобы преодолеть весь путь, потребуется от 102 до 114 дней.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три балтийские республики — Литву, Латвию, Эстонию — скоро свяжет пешеходная тропа.
Дорога получится довольно длинная — более 2 141 километра, сообщает Travel and Leisure. Этот путь станет частью европейского маршрута для трекинга, который простирается через побережье Нидерландов, Германии и Польши.
Сколько же потребуется дней, чтобы пройти пешком через всю Прибалтику? Отмечается, что такое путешествие займет где-то 102-114 дней.
Вся тропа разделена на отрезки длиной в 20 километров. Впрочем, есть и другие варианты разделения пути, которые предполагают однодневные походы.
Новую пешеходную дорогу планируют оборудовать специальными указателями. Также в планах — указать на карте места, где можно остановиться на ночлег и посмотреть что-то из достопримечательностей.
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