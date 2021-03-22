Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три балтийские республики — Литву, Латвию, Эстонию — скоро свяжет пешеходная тропа.Дорога получится довольно длинная — более 2 141 километра, сообщает Travel and Leisure. Этот путь станет частью европейского маршрута для трекинга, который простирается через побережье Нидерландов, Германии и Польши.Вся тропа разделена на отрезки длиной в 20 километров. Впрочем, есть и другие варианты разделения пути, которые предполагают однодневные походы.Новую пешеходную дорогу планируют оборудовать специальными указателями. Также в планах — указать на карте места, где можно остановиться на ночлег и посмотреть что-то из достопримечательностей.
На то чтобы преодолеть весь путь, потребуется от 102 до 114 дней.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три балтийские республики — Литву, Латвию, Эстонию — скоро свяжет пешеходная тропа.
Дорога получится довольно длинная — более 2 141 километра, сообщает Travel and Leisure. Этот путь станет частью европейского маршрута для трекинга, который простирается через побережье Нидерландов, Германии и Польши.
Сколько же потребуется дней, чтобы пройти пешком через всю Прибалтику? Отмечается, что такое путешествие займет где-то 102-114 дней.
Вся тропа разделена на отрезки длиной в 20 километров. Впрочем, есть и другие варианты разделения пути, которые предполагают однодневные походы.
Новую пешеходную дорогу планируют оборудовать специальными указателями. Также в планах — указать на карте места, где можно остановиться на ночлег и посмотреть что-то из достопримечательностей.