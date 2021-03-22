https://uz.sputniknews.ru/20210322/litva-latviya-i-estonii-reshili-vnov-obedinitsya-17884549.html

Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"

Литва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"

На то чтобы преодолеть весь путь, потребуется от 102 до 114 дней. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T17:38+0500

2021-03-22T17:38+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Три балтийские республики — Литву, Латвию, Эстонию — скоро свяжет пешеходная тропа.Дорога получится довольно длинная — более 2 141 километра, сообщает Travel and Leisure. Этот путь станет частью европейского маршрута для трекинга, который простирается через побережье Нидерландов, Германии и Польши.Вся тропа разделена на отрезки длиной в 20 километров. Впрочем, есть и другие варианты разделения пути, которые предполагают однодневные походы.Новую пешеходную дорогу планируют оборудовать специальными указателями. Также в планах — указать на карте места, где можно остановиться на ночлег и посмотреть что-то из достопримечательностей.

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