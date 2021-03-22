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Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео
Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео
Похоже, что весна все-таки пришла! Из спячки вышли братья наши меньшие. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
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Посмотрите, с каким восторгом встречает весну медведь из екатеринбургского зоопарка. А вот его "шерстяной коллега" из Москвы не спешит просыпаться: он мило причмокивает, досматривая свои сны и продлевая спячку.Глаза продрали и сурки из ленинградского зоопарка. Интересно, о чем они задумались?О милых и сонных животных, вышедших из спячки, смотрите в видео!
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видео, весна, природа, мультимедиа, животные, зима, зоопарк

Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео

10:21 22.03.2021 (обновлено: 10:25 22.03.2021)
216
Похоже, что весна все-таки пришла! Из спячки вышли братья наши меньшие.
Посмотрите, с каким восторгом встречает весну медведь из екатеринбургского зоопарка. А вот его "шерстяной коллега" из Москвы не спешит просыпаться: он мило причмокивает, досматривая свои сны и продлевая спячку.
Глаза продрали и сурки из ленинградского зоопарка. Интересно, о чем они задумались?
О милых и сонных животных, вышедших из спячки, смотрите в видео!
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