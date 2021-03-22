https://uz.sputniknews.ru/20210322/milye-i-sonnye-zhivotnye-prodrali-glaza-posle-zimney-spyachki--video-17876030.html

Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео

Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео

Похоже, что весна все-таки пришла! Из спячки вышли братья наши меньшие. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

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Посмотрите, с каким восторгом встречает весну медведь из екатеринбургского зоопарка. А вот его "шерстяной коллега" из Москвы не спешит просыпаться: он мило причмокивает, досматривая свои сны и продлевая спячку.Глаза продрали и сурки из ленинградского зоопарка. Интересно, о чем они задумались?О милых и сонных животных, вышедших из спячки, смотрите в видео!

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видео, весна, природа, мультимедиа, животные, зима, зоопарк