Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео

Посмотрите, с каким восторгом встречает весну медведь из екатеринбургского зоопарка. А вот его "шерстяной коллега" из Москвы не спешит просыпаться: он мило причмокивает, досматривая свои сны и продлевая спячку.Глаза продрали и сурки из ленинградского зоопарка. Интересно, о чем они задумались?О милых и сонных животных, вышедших из спячки, смотрите в видео!
Похоже, что весна все-таки пришла! Из спячки вышли братья наши меньшие.
Посмотрите, с каким восторгом встречает весну медведь из екатеринбургского зоопарка. А вот его "шерстяной коллега" из Москвы не спешит просыпаться: он мило причмокивает, досматривая свои сны и продлевая спячку.
Глаза продрали и сурки из ленинградского зоопарка. Интересно, о чем они задумались?
О милых и сонных животных, вышедших из спячки, смотрите в видео!