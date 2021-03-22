Колумнисты
Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи
10:43 22.03.2021 (обновлено: 11:00 22.03.2021)
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© AFP 2018 / MEGAN VARNERНа месте стрельбы в спа-салоне The Gold Spa в штате Джорджия, США
© AFP 2018 / MEGAN VARNER
В ряде городов Соединенных Штатов, таких как Сан-Франциско, Атланта, Чикаго, Питтсбург и других, прошли акции протеста против насилия в отношении азиатского населения.
Поводом для выступлений стали массовые расстрелы в трех спа-салонах в Атланте, штат Джорджия, неделю назад. В результате стрельбы погибли восемь человек, большинство которых — женщины азиатского происхождения.
По подозрению в убийствах задержан белый — 21-летний Роберт Аарон Лонг. Он признался в содеянном, но категорически настаивает, что действовал не на почве расовой ненависти, а из-за возникшей у него "сексуальной зависимости".
К тому же мнению склоняется и следствие, поскольку массажные и спа-салоны в Штатах нередко являются прикрытием для проституции, так что Лонг, вероятнее всего, напал на людей, которых считал источником искушения для себя.
10 Марта, 11:06
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Однако эти заявления уже никого не волнуют, поскольку произошедшее стало поводом вновь попытаться поднять тему антиазиатского расизма в Штатах.
Данная проблема на самом деле есть, и она существенно обострилась в последнее время: американская полицейская статистика фиксирует всплеск нападений на азиатов. В Европе, кстати, наблюдается схожая картина.
Параллельно с протестными акциями президент и вице-президент США выступили с совместным заявлением, в котором осудили рост агрессии в отношении граждан азиатского происхождения и завуалированно обвинили в нем Трампа.
Они не упомянули имени экс-президента, но дали понять, что причиной преступлений являются его слова о "китайском вирусе".
Фактически сейчас представителями азиатского сообщества предпринимается попытка встроиться в актуальную повестку и прогрессивную идеологию — ту, которая про цветные жизни, имеющие значение, и обличение белого превосходства.
Азиаты в Соединенных Штатах оказались в трагикомичной ситуации. Они подвергаются дискриминации, причем системной. Они сталкиваются с усиливающимся и все более агрессивным расизмом.
Вот только у них нет ни единого шанса быть услышанными в мире абсолютной толерантности и поддержки любых меньшинств, пока они остаются сами собой — самой успешной расовой группой США.
Среди наследия "старой доброй Америки", которое ныне беспощадно критикуется и ускоренно отправляется на свалку истории, особое место занимает концепция — или, как теперь чаще говорят, миф — об образцовом меньшинстве (model minority).
20 Марта, 13:56
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В основе лежит классическая американская идея, что Соединенные Штаты дают шанс каждому и, если человек будет прикладывать усилия, много и упорно трудиться, соблюдать законы и правила, он в итоге построит достойную благополучную жизнь для себя и своей семьи.
Азиаты (в первую очередь китайская, японская и корейская общины) самим своим существованием доказывают справедливость данного утверждения. Именно они на протяжении десятилетий являли собой то самое образцовое меньшинство и приводились в качестве примера для подражания.
Это не пустые слова. За ними стоит внушительная статистика. У азиатов более высокий уровень доходов на домохозяйство, чем в среднем по США. Это связано в том числе и с повышенной долей владельцев собственного бизнеса среди них.
В основном это небольшие семейные предприятия (рестораны, магазины, химчистки, маникюрные салоны и тому подобное), которые требуют от своих собственников постоянной напряженной работы, но и приносят неплохую финансовую отдачу.
Также среди азиатов больше обладателей высшего образования, а еще они выражено перепредставлены в науке (особенно в точных дисциплинах — математике, физике и так далее) по сравнению со своей долей в составе населения США. Кроме того, у американцев азиатского происхождения самый низкий уровень арестов в стране.
В общем, по массе параметров азиатское население в Америке благополучнее даже по сравнению с белыми, а не только по отношению к населению в целом.
Никакого особого секрета в причинах подобного успеха нет. Раньше исследователи объясняли данный феномен в первую очередь особенностями коллективного менталитета, в котором важную роль играют культ труда, престижность образования, законопослушность, приверженность традиционной расширенной семье с несколькими поколениями родственников и так далее.
15 Марта, 11:35
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Вот только в наше время в передовом мире все перечисленное считается несправедливыми преимуществами и привилегиями. В итоге азиаты оказались под прессом политкорректности со стороны представителей самых передовых слоев как сверху, так и снизу. Причем процессы эти начались далеко не вчера, а прошлый год просто добавил штрихов в давно сложившуюся картину.
Сверху основным инструментом давления на азиатов стала система высшего образования, воплощающая в себе квинтэссенцию левацкого либерализма.
Еще с первой половины 2010-х самые престижные американские вузы, объединенные в Лигу плюща, являются объектом критики за дискриминационную политику в отношении азиатских и белых абитуриентов.
Осенью 2019 года иск против Гарвардского университета по этому поводу потерпел неудачу в суде. Однако летом 2020-го уже Минюст США обвинил Йельский университет в том, что он "ежегодно отклоняет множество американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов на основании их расы, которые были бы приняты в противном случае", отдавая вместо этого предпочтение представителям других расовых групп, в первую очередь чернокожим, с худшими учебными показателями.
Без сомнения, дополнительно осложнила положение азиатов в американской академической системе антикитайская политика Дональда Трампа. Шпиономания последних лет, скандалы с обвинением ученых, в том числе известных, в работе на Пекин, а также отказ в визах студентам из Китая сыграли свою недобрую роль.
Правда, ушедшего президента можно обвинить разве что в том, что он просто максимально раскрутил данный тренд. Но первые ласточки наблюдались еще до его прихода в Белый дом, поскольку научные и технологические успехи Китая стали беспокоить американский истеблишмент давно. Да и новая администрация пока не демонстрирует намерений свернуть запущенную предшественником политику.
Что касается низового расизма, то тут ситуация еще более деликатная, поскольку азиаты сталкиваются с той самой возросшей агрессией по отношению к себе со стороны не проклятых белых супремасистов, а преимущественно угнетенного черного населения — и ничего нового тут тоже нет.
3 Июня 2020, 18:09
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Еще в знаменитом расовом бунте в Лос-Анджелесе в 1992 году чернокожие банды целенаправленно обрушились на корейский квартал.
Кстати, поводом для этого послужила весьма показательная история: гнев афроамериканцев вызвало фактическое оправдание (приговор составил пять лет условно) кореянки, которая застрелила пятнадцатилетнюю негритянку, пытавшуюся ограбить ее магазинчик.
События 2020 года, а конкретно беспорядки под знаменем Black Lives Matter, обернулись привычной стороной и породили феномен "Азиаты на крышах", когда представители соответствующих общин забирались на крыши собственных предприятий с оружием в руках, чтобы защитить свою собственность от погромщиков.
Вот только фокус внимания и симпатий политического и медиамейнстрима был направлен в другую сторону, и их едва заметили. Да и мысль, что главная угроза для азиатов исходит вовсе не от белых, а от представителей меньшинств, рискуют высказывать очень немногие.
В результате для американцев-азиатов сложилась патовая ситуация.
Чтобы получить бонусы, положенные меньшинствам согласно доминирующей идеологии, они должны не просто воспроизводить риторику, которая на самом деле не особо отвечает их интересам, но главное — они должны отказаться от своей идентичности, традиций и собственной натуры, поскольку те обеспечивают им "несправедливые" преимущества по сравнению с другими ущемленными группами.
Это до определенной степени объясняет, почему на прошедшие митинги против антиазиатского расизма из 18-миллионной диаспоры в США вышли всего лишь сотни людей. Судя по всему, большинство американцев-азиатов заняли привычную для себя позицию: не митинговать надо, а работать.
Источник: РИА Новости