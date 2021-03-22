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https://uz.sputniknews.ru/20210322/putin-soobschil-chto-nameren-vaktsinirovatsya-vo-vtornik-17887634.html
Путин сообщил, что намерен вакцинироваться во вторник
Путин сообщил, что намерен вакцинироваться во вторник
У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова тоже поинтересовались, какой же вакциной привьется глава государства. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T17:56+0500
2021-03-22T17:56+0500
2021-03-22T17:56+0500
россия
вакцина "спутник v"
вакцинация
президент
вакцина
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во вторник, 23 марта, сделает прививку от коронавируса.Об этом сообщает РИА Новости.Глава государства также рассказал об итогах вакцинации в стране: так, к настоящему моменту, первую прививку (двухкомпонентной вакцины) сделали уже 6,3 миллиона граждан.Полностью вакцинировались 4,3 миллиона россиян.Между тем возник вопрос, чем же именно привьется Путин, ведь в РФ сейчас официально утверждены три препарата.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал четкого ответа на вопрос, отметив, что прививка будет сделана точно одной из трех российских вакцин, так как "все они хорошие и надежные".
/20210218/16032934.html
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вакцина "спутник v", вакцинация, президент, вакцина, владимир путин
Путин сообщил, что намерен вакцинироваться во вторник
У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова тоже поинтересовались, какой же вакциной привьется глава государства.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во вторник, 23 марта, сделает прививку от коронавируса.
Об этом сообщает
РИА Новости
.
Глава государства также рассказал об итогах вакцинации в стране: так, к настоящему моменту, первую прививку (двухкомпонентной вакцины) сделали уже 6,3 миллиона граждан.
Полностью вакцинировались 4,3 миллиона россиян.
Между тем возник вопрос, чем же именно привьется Путин, ведь в РФ сейчас официально утверждены три препарата.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал четкого ответа на вопрос, отметив, что прививка будет сделана точно одной из трех российских вакцин, так как "все они хорошие и надежные".