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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210322/silmash-pristupil-k-poslednemu-etapu-modernizatsii-syrdarinskoy-tes--17886230.html
"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС
"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС
Обновление ТЭС позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечить устойчивую работу энергосистемы страны. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T17:58+0500
2021-03-22T17:58+0500
экономика
силовые машины
сырдарьинская тэс
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" перешла к завершающему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Модернизация ТЭС организована в три этапа. Первый реализовали в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4. На втором этапе подключили к энергосистеме республики и ввели в эксплуатацию энергоблоки №5 и №6. Все оборудование для ТЭС изготовили российские предприятия — ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, Ленинградский Металлический завод и завод "Электросила". Оно соответствует требованиям надежности и безопасности, отметили в "Силовых машинах". Планируется, что модернизация ТЭС будет завершена в 2021 году.В "Силовых машинах" полагают, что реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечит устойчивую работу энергосистемы страны, положительно повлияет на экономические показатели региона.
/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html
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силовые машины, сырдарьинская тэс

"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС

17:58 22.03.2021
1507
© Минэнерго УзбекистанаМодернизация Сырдарьинской ТЭС
Модернизация Сырдарьинской ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Минэнерго Узбекистана
Обновление ТЭС позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечить устойчивую работу энергосистемы страны.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" перешла к завершающему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
"Силовые машины" приступили к работам по третьему завершающему этапу модернизации (энергоблоки №9, 10) Сырдарьинской ТЭС, начав работы на энергоблоке №10 крупнейшей электростанции Центральной Азии", — говорится в релизе.
Модернизация ТЭС организована в три этапа. Первый реализовали в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4. На втором этапе подключили к энергосистеме республики и ввели в эксплуатацию энергоблоки №5 и №6.
Все оборудование для ТЭС изготовили российские предприятия — ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, Ленинградский Металлический завод и завод "Электросила". Оно соответствует требованиям надежности и безопасности, отметили в "Силовых машинах".
Планируется, что модернизация ТЭС будет завершена в 2021 году.
Модернизация Сырдарьинской ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2020
Россия
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС
7 Февраля 2020, 20:07
925
В "Силовых машинах" полагают, что реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечит устойчивую работу энергосистемы страны, положительно повлияет на экономические показатели региона.
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