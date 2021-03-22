"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" перешла к завершающему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Модернизация ТЭС организована в три этапа. Первый реализовали в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4. На втором этапе подключили к энергосистеме республики и ввели в эксплуатацию энергоблоки №5 и №6. Все оборудование для ТЭС изготовили российские предприятия — ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, Ленинградский Металлический завод и завод "Электросила". Оно соответствует требованиям надежности и безопасности, отметили в "Силовых машинах". Планируется, что модернизация ТЭС будет завершена в 2021 году.В "Силовых машинах" полагают, что реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечит устойчивую работу энергосистемы страны, положительно повлияет на экономические показатели региона.
Обновление ТЭС позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечить устойчивую работу энергосистемы страны.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" перешла к завершающему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
"Силовые машины" приступили к работам по третьему завершающему этапу модернизации (энергоблоки №9, 10) Сырдарьинской ТЭС, начав работы на энергоблоке №10 крупнейшей электростанции Центральной Азии", — говорится в релизе.
Модернизация ТЭС организована в три этапа. Первый реализовали в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4. На втором этапе подключили к энергосистеме республики и ввели в эксплуатацию энергоблоки №5 и №6.
Все оборудование для ТЭС изготовили российские предприятия — ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, Ленинградский Металлический завод и завод "Электросила". Оно соответствует требованиям надежности и безопасности, отметили в "Силовых машинах".
Планируется, что модернизация ТЭС будет завершена в 2021 году.
В "Силовых машинах" полагают, что реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечит устойчивую работу энергосистемы страны, положительно повлияет на экономические показатели региона.