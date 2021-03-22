https://uz.sputniknews.ru/20210322/silmash-pristupil-k-poslednemu-etapu-modernizatsii-syrdarinskoy-tes--17886230.html

"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС

"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС

Обновление ТЭС позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечить устойчивую работу энергосистемы страны. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T17:58+0500

2021-03-22T17:58+0500

2021-03-22T17:58+0500

экономика

силовые машины

сырдарьинская тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17666482_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_150579d2b73feb8af09e6cd71311049d.png

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания "Силовые машины" перешла к завершающему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.Модернизация ТЭС организована в три этапа. Первый реализовали в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4. На втором этапе подключили к энергосистеме республики и ввели в эксплуатацию энергоблоки №5 и №6. Все оборудование для ТЭС изготовили российские предприятия — ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод, Ленинградский Металлический завод и завод "Электросила". Оно соответствует требованиям надежности и безопасности, отметили в "Силовых машинах". Планируется, что модернизация ТЭС будет завершена в 2021 году.В "Силовых машинах" полагают, что реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в Узбекистане, обеспечит устойчивую работу энергосистемы страны, положительно повлияет на экономические показатели региона.

/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

силовые машины, сырдарьинская тэс