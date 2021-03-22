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https://uz.sputniknews.ru/20210322/sobaki-i-koshki-predstavlyayut-ugrozu-dlya-planety--predupredili-uchenye-17878540.html
Собаки и кошки представляют угрозу для человечества — предупредили ученые
Собаки и кошки представляют угрозу для человечества — предупредили ученые
Все дело в мясе, которое потребляют домашние животные. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T13:03+0500
2021-03-22T13:03+0500
человек
собаки
охрана окружающей среды
ученые
животные
мясо
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Домашние питомцы — в особенности, собаки — негативно влияют на окружающую среду.Все дело в том, что они употребляют слишком большое количество мяса. К такому выводу пришли американские ученые, передает L’Express.Исследователи определили, что в США где-то 25-30% воздействия на окружающую среду совершают 160 миллионов собак и кошек, потребляющие мясо.Они оставляют углеродный сред, который негативно влияет на планету: количество выбросов в окружающую среду достигает 64 миллионов тонн СО2 — это по масштабам сопоставимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в год.При этом в случае с теми же самыми собаками важно понимать, что есть взаимосвязь между объемами "выбросов" и местом жительства питомца.Однако некоторые эксперты не согласны с такими выводами. К примеру, специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон убеждена, что все не так плохо.Дело в том, что многие домашние питомцы едят корм, в составе которого есть субпродуктов пищевой промышленности.Но все же Суонсон не стала отрицать тот факт, что большой пес, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем кот небольших размеров.Что же делать? Не перекармливать животных, считают ученые. Как снизить количество потребляемого собаками мяса? Отличный выход — добавить в рацион любимцев больше белковых продуктов вроде насекомых.К слову, некоторые производители кормов для животных уже перешли на этот новый метод.
/20210226/Kotleta-idet-na-voynu-stanet-li-naturalnaya-eda-predmetom-roskoshi-16079567.html
/20210130/15901067.html
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человек, собаки, охрана окружающей среды, ученые, животные, мясо

Собаки и кошки представляют угрозу для человечества — предупредили ученые

13:03 22.03.2021
80
© Depositphotos / Studio_diva.mail.ruМаленький мопс в комбинезоне зимой
Маленький мопс в комбинезоне зимой - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / Studio_diva.mail.ru
Все дело в мясе, которое потребляют домашние животные.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Домашние питомцы — в особенности, собаки — негативно влияют на окружающую среду.
Все дело в том, что они употребляют слишком большое количество мяса. К такому выводу пришли американские ученые, передает L’Express.
Исследователи определили, что в США где-то 25-30% воздействия на окружающую среду совершают 160 миллионов собак и кошек, потребляющие мясо.
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Они оставляют углеродный сред, который негативно влияет на планету: количество выбросов в окружающую среду достигает 64 миллионов тонн СО2 — это по масштабам сопоставимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в год.
При этом в случае с теми же самыми собаками важно понимать, что есть взаимосвязь между объемами "выбросов" и местом жительства питомца.

"Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии", — считают американские ученые.

Однако некоторые эксперты не согласны с такими выводами. К примеру, специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон убеждена, что все не так плохо.
Дело в том, что многие домашние питомцы едят корм, в составе которого есть субпродуктов пищевой промышленности.
Но все же Суонсон не стала отрицать тот факт, что большой пес, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем кот небольших размеров.
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Что же делать? Не перекармливать животных, считают ученые.
Как снизить количество потребляемого собаками мяса? Отличный выход — добавить в рацион любимцев больше белковых продуктов вроде насекомых.
К слову, некоторые производители кормов для животных уже перешли на этот новый метод.
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