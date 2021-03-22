Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В столичном аэропорту задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные украшения на крупную сумму. Женщину задержали сотрудники таможенной службы. О деталях операции рассказали в пресс-службе ГТК Узбекистана.Заметив странное поведение одной из пассажирок, летевшей из Москвы, таможенники с особым вниманием осмотрели ее багаж.В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.Незаконно ввозимые изделия изъяли в установленном порядке. Дело расследуют сотрудники таможенных органов.
В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В столичном аэропорту задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные украшения на крупную сумму. Женщину задержали сотрудники таможенной службы. О деталях операции рассказали в пресс-службе ГТК Узбекистана.
Заметив странное поведение одной из пассажирок, летевшей из Москвы, таможенники с особым вниманием осмотрели ее багаж.
В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.