https://uz.sputniknews.ru/20210322/tamozhenniki-presekli-kontrabandu-yuvelirnykh-ukrasheniy-17876792.html

Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений

Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений

В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T10:52+0500

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происшествия

ювелирные украшения

таможенники

государственный таможенный комитет

контрабанда

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В столичном аэропорту задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные украшения на крупную сумму. Женщину задержали сотрудники таможенной службы. О деталях операции рассказали в пресс-службе ГТК Узбекистана.Заметив странное поведение одной из пассажирок, летевшей из Москвы, таможенники с особым вниманием осмотрели ее багаж.В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.Незаконно ввозимые изделия изъяли в установленном порядке. Дело расследуют сотрудники таможенных органов.

/20210130/Yuvelirnaya-rabota-Uzbekistan-gotov-ozolotit-vsyu-Tsentralnuyu-Aziyu--video-15898975.html

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ювелирные украшения, таможенники, государственный таможенный комитет, контрабанда