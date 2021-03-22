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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210322/tamozhenniki-presekli-kontrabandu-yuvelirnykh-ukrasheniy-17876792.html
Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений
Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений
В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T10:52+0500
2021-03-22T10:53+0500
происшествия
ювелирные украшения
таможенники
государственный таможенный комитет
контрабанда
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В столичном аэропорту задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные украшения на крупную сумму. Женщину задержали сотрудники таможенной службы. О деталях операции рассказали в пресс-службе ГТК Узбекистана.Заметив странное поведение одной из пассажирок, летевшей из Москвы, таможенники с особым вниманием осмотрели ее багаж.В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.Незаконно ввозимые изделия изъяли в установленном порядке. Дело расследуют сотрудники таможенных органов.
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ювелирные украшения, таможенники, государственный таможенный комитет, контрабанда

Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений

10:52 22.03.2021 (обновлено: 10:53 22.03.2021)
179
© Пресс-служба ГТК УзбекистанаКонтрабанда ювелирных украшений
Контрабанда ювелирных украшений - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Пресс-служба ГТК Узбекистана
В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В столичном аэропорту задержали пассажирку, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные украшения на крупную сумму. Женщину задержали сотрудники таможенной службы. О деталях операции рассказали в пресс-службе ГТК Узбекистана.
Заметив странное поведение одной из пассажирок, летевшей из Москвы, таможенники с особым вниманием осмотрели ее багаж.
В потайном кармане были обнаружены золотые и серебряные украшения на 84 млн сумов. Документов на них у хозяйки багажа не оказалось.
Работа ювелирного завода Фонон в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2021
Общество
Ювелирная работа: Узбекистан готов "озолотить" всю Центральную Азию — видео
30 Января, 10:25
31041
Незаконно ввозимые изделия изъяли в установленном порядке. Дело расследуют сотрудники таможенных органов.
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