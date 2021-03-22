Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов, следует из отчета Центрального банка страны.По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда. Напомним, по итогам 2020 года валовые золотовалютные резервы республики, включая валютные активы и монетарное золото, составили 34,9 миллиарда долларов — это на 19,2 процента больше по сравнению с 2019-м.
Финансовый регулятор опубликовал отчет "Международные резервы Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов, следует из отчета Центрального банка страны.
По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда.
Напомним, по итогам 2020 года валовые золотовалютные резервы республики, включая валютные активы и монетарное золото, составили 34,9 миллиарда долларов — это на 19,2 процента больше по сравнению с 2019-м.