https://uz.sputniknews.ru/20210322/tsentrobank-nazval-obem-zolotovalyutnykh-rezervov-uzbekistana-17881683.html

Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана

Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана

Финансовый регулятор опубликовал отчет "Международные резервы Республики Узбекистан". 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T15:34+0500

2021-03-22T15:34+0500

2021-03-22T15:34+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов, следует из отчета Центрального банка страны.По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда. Напомним, по итогам 2020 года валовые золотовалютные резервы республики, включая валютные активы и монетарное золото, составили 34,9 миллиарда долларов — это на 19,2 процента больше по сравнению с 2019-м.

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золото, валюта, деньги