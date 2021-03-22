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Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана
Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана
Финансовый регулятор опубликовал отчет "Международные резервы Республики Узбекистан". 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T15:34+0500
2021-03-22T15:34+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов, следует из отчета Центрального банка страны.По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда. Напомним, по итогам 2020 года валовые золотовалютные резервы республики, включая валютные активы и монетарное золото, составили 34,9 миллиарда долларов — это на 19,2 процента больше по сравнению с 2019-м.
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золото, валюта, деньги

Центробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана

15:34 22.03.2021
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© Sputnik / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкНовосибирский аффинажный завод
Новосибирский аффинажный завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Валерий Титиевский
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Финансовый регулятор опубликовал отчет "Международные резервы Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов, следует из отчета Центрального банка страны.
По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда.
Напомним, по итогам 2020 года валовые золотовалютные резервы республики, включая валютные активы и монетарное золото, составили 34,9 миллиарда долларов — это на 19,2 процента больше по сравнению с 2019-м.
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