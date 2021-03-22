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Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин
Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин
В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T12:53+0500
2021-03-22T13:17+0500
в мире
женщины
права женщин
турция
женщина
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Турция объявила о своем выходе из конвенции Совета Европы по борьбы с насилием в отношении женщин, информирует AP.Также в заявлении правительства сказано, что выход Турции не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин.Напомним, конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
/20191001/Zagadochnaya-istoriya-uzbekistanki-pokonchivshey-s-soboy-v-Turtsii-12527605.html
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женщины, права женщин, турция, женщина

Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин

12:53 22.03.2021 (обновлено: 13:17 22.03.2021)
78
© AP Photo / Emrah GurelПротесты женщин в Турции
Протесты женщин в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Турция объявила о своем выходе из конвенции Совета Европы по борьбы с насилием в отношении женщин, информирует AP.

"Конвенция одобряет развод и подрывает традиционные семейные ценности", — считают представители правительства.

Также в заявлении правительства сказано, что выход Турции не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин.
Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2019
Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции
1 Октября 2019, 14:20
5209
Напомним, конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
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