https://uz.sputniknews.ru/20210322/turtsiya-obyavila-o-vykhode-iz-konventsii-po-borbe-s-nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-17878898.html

Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин

Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин

В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T12:53+0500

2021-03-22T12:53+0500

2021-03-22T13:17+0500

в мире

женщины

права женщин

турция

женщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17878865_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a0fb39f4a3e23cf8f5234ec4f58a652d.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Турция объявила о своем выходе из конвенции Совета Европы по борьбы с насилием в отношении женщин, информирует AP.Также в заявлении правительства сказано, что выход Турции не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин.Напомним, конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

/20191001/Zagadochnaya-istoriya-uzbekistanki-pokonchivshey-s-soboy-v-Turtsii-12527605.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

женщины, права женщин, турция, женщина