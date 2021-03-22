Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин

ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Турция объявила о своем выходе из конвенции Совета Европы по борьбы с насилием в отношении женщин, информирует AP.Также в заявлении правительства сказано, что выход Турции не означает, что страна ставит под угрозу защиту женщин.Напомним, конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
Напомним, конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.
В данном документе сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.