https://uz.sputniknews.ru/20210322/ushel-iz-zhizni-narodnyy-pisatel-uzbekistana-khudayberdy-tukhtabaev-17875096.html

Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев

Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев

Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы — все это говорит о значительном вкладе Тухтабаева в культуру своей страны. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T09:31+0500

2021-03-22T09:31+0500

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писатель

дети

культура

поэт

смерть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На 89-м году жизни скончался популярный детский писатель Худайберды Тухтабаев.Об этом проинформировал поэт Абдулазиз Муборак. О причинах смерти не сообщается.Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Талант к писательской деятельности проявился уже в старшей школе, однако свою карьеру связал с преподаванием.Работал учителем в одной из школ Ферганской области, затем стал заведующим учебной частью, а после директором учебного заведения.Однако про писательство не забывал. Тухтабаев также выпустил несколько книг, которые пришлись очень по душе читателям: "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка".Последнее произведение обрело популярность в том числе и за рубежом. Повесть-сказка "Волшебная шапка" была переведена на русский, украинский, французский и другие языки и в 1970 году даже была удостоена награды на Всесоюзном конкурсе как лучшая детская книга.Вклад Тухтабаева в культуру республики был оценен еще при его жизни: в 1982-м он стал заслуженным работником культуры, в 1989 году — лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, а в 1991-м получил звание "Народный писатель Узбекистана".

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писатель, дети, культура, поэт, смерть, узбекистан