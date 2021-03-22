Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На 89-м году жизни скончался популярный детский писатель Худайберды Тухтабаев.Об этом проинформировал поэт Абдулазиз Муборак. О причинах смерти не сообщается.Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Талант к писательской деятельности проявился уже в старшей школе, однако свою карьеру связал с преподаванием.Работал учителем в одной из школ Ферганской области, затем стал заведующим учебной частью, а после директором учебного заведения.Однако про писательство не забывал. Тухтабаев также выпустил несколько книг, которые пришлись очень по душе читателям: "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка".Последнее произведение обрело популярность в том числе и за рубежом. Повесть-сказка "Волшебная шапка" была переведена на русский, украинский, французский и другие языки и в 1970 году даже была удостоена награды на Всесоюзном конкурсе как лучшая детская книга.Вклад Тухтабаева в культуру республики был оценен еще при его жизни: в 1982-м он стал заслуженным работником культуры, в 1989 году — лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, а в 1991-м получил звание "Народный писатель Узбекистана".
Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы — все это говорит о значительном вкладе Тухтабаева в культуру своей страны.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На 89-м году жизни скончался популярный детский писатель Худайберды Тухтабаев.
Об этом проинформировал поэт Абдулазиз Муборак. О причинах смерти не сообщается.
Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Талант к писательской деятельности проявился уже в старшей школе, однако свою карьеру связал с преподаванием.
Работал учителем в одной из школ Ферганской области, затем стал заведующим учебной частью, а после директором учебного заведения.
Однако про писательство не забывал.
За свою молодость Тухтабаев опубликовал свыше 300 очерков в газетах "Вечерний Ташкент", "Советский Узбекистан", журналах "Гулистан", "Звезда Востока", "Гулхан", "Гунча", "Молодая сила" и изданиях "Молодая гвардия", "Камалак".
Тухтабаев также выпустил несколько книг, которые пришлись очень по душе читателям: "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка".
Последнее произведение обрело популярность в том числе и за рубежом.
Повесть-сказка "Волшебная шапка" была переведена на русский, украинский, французский и другие языки и в 1970 году даже была удостоена награды на Всесоюзном конкурсе как лучшая детская книга.
Тухтабаев писал и романы: "Оманбай и Давронбай", "Конец жёлтого дива", "Годы и дороги", "Беш болали йигитча", "Касоскорнинг олтин боши", "Сехргарлар жанги ёки ширин ковунлар мамлакатида", "Жаннати одамлар" — все эти произведения хорошо известны читателям.
Вклад Тухтабаева в культуру республики был оценен еще при его жизни: в 1982-м он стал заслуженным работником культуры, в 1989 году — лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, а в 1991-м получил звание "Народный писатель Узбекистана".