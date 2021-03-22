Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20210322/ushel-iz-zhizni-narodnyy-pisatel-uzbekistana-khudayberdy-tukhtabaev-17875096.html
Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев
Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев
Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы — все это говорит о значительном вкладе Тухтабаева в культуру своей страны. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T09:31+0500
2021-03-22T09:35+0500
писатель
дети
культура
поэт
смерть
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17875158_0:99:455:354_1920x0_80_0_0_5babc731d2fdab078a3cba0ecc1137c4.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На 89-м году жизни скончался популярный детский писатель Худайберды Тухтабаев.Об этом проинформировал поэт Абдулазиз Муборак. О причинах смерти не сообщается.Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Талант к писательской деятельности проявился уже в старшей школе, однако свою карьеру связал с преподаванием.Работал учителем в одной из школ Ферганской области, затем стал заведующим учебной частью, а после директором учебного заведения.Однако про писательство не забывал. Тухтабаев также выпустил несколько книг, которые пришлись очень по душе читателям: "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка".Последнее произведение обрело популярность в том числе и за рубежом. Повесть-сказка "Волшебная шапка" была переведена на русский, украинский, французский и другие языки и в 1970 году даже была удостоена награды на Всесоюзном конкурсе как лучшая детская книга.Вклад Тухтабаева в культуру республики был оценен еще при его жизни: в 1982-м он стал заслуженным работником культуры, в 1989 году — лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, а в 1991-м получил звание "Народный писатель Узбекистана".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17875158_0:56:455:397_1920x0_80_0_0_97118c1af61c6ac0c54344320bcac91a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
писатель, дети, культура, поэт, смерть, узбекистан

Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев

09:31 22.03.2021 (обновлено: 09:35 22.03.2021)
618
© Абдулазиз МуборакХудайберды Тухтабаев
Худайберды Тухтабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Абдулазиз Муборак
Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы — все это говорит о значительном вкладе Тухтабаева в культуру своей страны.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На 89-м году жизни скончался популярный детский писатель Худайберды Тухтабаев.
Об этом проинформировал поэт Абдулазиз Муборак. О причинах смерти не сообщается.
Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Талант к писательской деятельности проявился уже в старшей школе, однако свою карьеру связал с преподаванием.
Работал учителем в одной из школ Ферганской области, затем стал заведующим учебной частью, а после директором учебного заведения.
Однако про писательство не забывал.
За свою молодость Тухтабаев опубликовал свыше 300 очерков в газетах "Вечерний Ташкент", "Советский Узбекистан", журналах "Гулистан", "Звезда Востока", "Гулхан", "Гунча", "Молодая сила" и изданиях "Молодая гвардия", "Камалак".
Тухтабаев также выпустил несколько книг, которые пришлись очень по душе читателям: "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка".
Последнее произведение обрело популярность в том числе и за рубежом.
Повесть-сказка "Волшебная шапка" была переведена на русский, украинский, французский и другие языки и в 1970 году даже была удостоена награды на Всесоюзном конкурсе как лучшая детская книга.

Тухтабаев писал и романы: "Оманбай и Давронбай", "Конец жёлтого дива", "Годы и дороги", "Беш болали йигитча", "Касоскорнинг олтин боши", "Сехргарлар жанги ёки ширин ковунлар мамлакатида", "Жаннати одамлар" — все эти произведения хорошо известны читателям.

Вклад Тухтабаева в культуру республики был оценен еще при его жизни: в 1982-м он стал заслуженным работником культуры, в 1989 году — лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, а в 1991-м получил звание "Народный писатель Узбекистана".
000021
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:14Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером
13:03Собаки и кошки представляют угрозу для человечества — предупредили ученые
12:53Турция объявила о выходе из конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин
11:57Эксперты ВОЗ назвали еще одну вероятную причину распространения COVID
11:53Драка слонов во время шоу в Казани: дрессировщик объяснил, что произошло
11:01Дух силен, но плоть слаба: что мы знаем о Байдене
10:52Таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений
10:43Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи
10:21Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео
09:58Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно"
09:31Ушел из жизни народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев
ВчераНеразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха
ВчераВ Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе
ВчераПод Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
ВчераАссалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
ВчераВ Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
ВчераКак гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео 0:54
ВчераШавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
ВчераКак Россия возвращается в Азию и добывает золото — мнение эксперта
ВчераЗа ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых