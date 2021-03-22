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В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг
В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг
Сертификат можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T19:34+0500
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россия
вакцинация
вакцина
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. В России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.Отмечается, что данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.Также в скором времени будет реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.Напомним, что на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" доступна запись на вакцинацию от коронавируса.
/20210226/Evrosoyuz-vvedet-COVID-pasporta-16079080.html
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вакцинация, вакцина

В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг

19:34 22.03.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр предоставления госуслуг
Многофункциональный центр предоставления госуслуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Сертификат можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. В России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.
"У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.
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Также в скором времени будет реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.
Напомним, что на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" доступна запись на вакцинацию от коронавируса.
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