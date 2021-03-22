https://uz.sputniknews.ru/20210322/v-rossii-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-mozhno-poluchit-na-portale-gosuslug-17890404.html

В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг

В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг

Сертификат можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T19:34+0500

2021-03-22T19:34+0500

2021-03-22T19:34+0500

россия

вакцинация

вакцина

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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. В России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.Отмечается, что данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.Также в скором времени будет реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.Напомним, что на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" доступна запись на вакцинацию от коронавируса.

/20210226/Evrosoyuz-vvedet-COVID-pasporta-16079080.html

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